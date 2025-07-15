Сбить 1000 "Шахедов" нереально: почему БПЛА-перехватчики не смогут защитить Украину

Зенитные дроны-перехватчики сегодня рассматриваются как простой и доступный инструмент для защиты от массированных атак "Шахедов". Однако офицер ВСУ и радиоинженер Юрий Касьянов считает, что эта технология не является панацеей и фактически дороже применения зенитных ракет.

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На недавнем брифинге в Риме президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство готово ежедневно сбивать до 1000 "Шахедов" с помощью дронов-перехватчиков, однако нужны на это нужны средства. Действительно ли зенитные дроны смогут отражать массированные атаки, Юрий Касьянов рассуждает в своем материале на zn.ua.

Как отмечает эксперт, нормальный коэффициент поражения целей в ПВО — 0,5. То есть на поражение одной цели требуется 2 ракеты или 2 дрона. Это очень оптимистичный коэффициент, поскольку на сбитие одного беспилотника-разведчика в дневное время сегодня уже нужно в среднем 5 БПЛА-перехватчиков, а в ночное — 10.

"Почему? Потому что время полета FPV-дрона очень ограничено — не более 25 минут. Если цель находится на большой высоте, то полет может сократиться до 10 минут, из которых половину времени надо потратить на подъем до необходимого эшелона и еще 5 минут — на поиск цели и наведение на нее", — пояснил Касьянов.

По его данным, цена дневного зенитного дрона с цифровым каналом управления и передачи видео составляет примерно 2-3 тысячи долларов, а ночного — от 4 тысяч долларов. Поэтому для перехвата вражеского БПЛА днем нужно минимально 10 тысяч долларов с коэффициентом один к пяти, в ночное время — 40 тысяч долларов с коэффициентом один к десяти.

Стоимость операции только по цене дронов будет равна 16 млн долларов, в то время как стоимость одного "Шахеда" оценивается в 80 тысяч долларов. Для сравнения, стоимость одной зенитной ракеты типа "Стингер" с коэффициентом поражения цели 0,8-0,9 составляет до 100 тысяч долларов.

"То есть мы будем тратить лишь вдвое меньше денег на уничтожение "Шахедов", чем россияне на их производство и запуск, при том, что наши доходы как минимум в десять раз меньше", — подытожил Касьянов.

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Эксперт напомнил, что 10 июля ВС РФ атаковали столицу более десяти часов, задействовав 400 "Шахедов". Соответственно, для отражения такой атаки Украине нужно минимум 400 опытных операторов, не считая уже других членов команды. Если же массированные атаки будут каждую ночь, то количество пилотов должно быть как минимум вдвое больше. Стоимость операции только по цене дронов будет равна 16 млн долларов, в то время, как стоимость одного "Шахеда" оценивается в 80 тысяч долларов.

Кроме того, каждая мобильная группа с БПЛА-перехватчиками должна четко знать, в какое время, в каком месте ей надо работать. По словам эксперта, на 400 операторов нужно 400 радиолокационных станций для обнаружения беспилотников, однако в Украине нет такого количества радаров. Также надо учитывать, перехватчики не летают в сильный дождь, ветер и снегопад, в отличие от "Шахедов".

"То есть для успешного перехвата 400 вражеских "Шахедов" нам надо как минимум 4000 дронов-перехватчиков, 400 мобильных групп, 800 автомобилей, 400 опытных пилотов и 400 радаров, хорошая погода без дождя, снега и сильного ветра. И это только для Киева!" — подчеркнул офицер ВСУ.

Напомним, ранее украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщал, что в РФ уже ищут способы защитить "Шахеды" от украинских дронов-перехватчиков. Некоторые решения враг может внедрить достаточно быстро и дешево.