"Шахеды" фактически окружили Киев: РФ изменила подход к воздушным атакам, — CNN

Мирные усилия Вашингтона зашли в тупик, а массированные воздушные атаки ВС РФ становятся новой нормой мирных городов. Российская армия запускает сотни дронов и ракеты с разных направлений, и во время ночной атаки 10 июля прибегла к хитрости.

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Комбинированный обстрел стал уже второй жестокой атакой ночью подряд. В последние недели Россия активизировала свои воздушные нападения, но удар 10 июля мог ознаменовать изменение вражеского подхода. Об этом говорится в материале CNN.

ВС РФ запустили почти 400 БПЛА и 18 ракет, в том числе 8 баллистических и 6 крылатых. Цели летели на разных высотах и атаковали со всех направлений. Кроме того, некоторые из них сначала обходили Киев, а затем разнообразно меняли направление движения и стремительно направлялись обратно в столицу.

"Хотя Киев и раньше подвергался атакам с разных направлений, поскольку российские беспилотники пытались обойти противовоздушную оборону города, во время атаки в четверг беспилотники стартовали в направлении города одновременно, фактически окружив Киев перед атакой", — отметили в издании.

Это еще больше осложнило работу ПВО. Однако Воздушные силы заявили, что сбили или вывели из строя 382 из 415 целей, в том числе все баллистические и крылатые ракеты.

"Это потрясающий успех, учитывая масштаб атаки, особенно учитывая ограниченный доступ Украины к системам противовоздушной обороны", — подчеркнули в СМИ.

Фото с места событий после обстрела Киева 10 июля Фото: ГСЧС

Отмечается, что такие массированные воздушные удары стали новой нормой для гражданских украинцев. Только накануне ВС РФ осуществили самую массированную атаку по Луцку за время полномасштабной войны, запустив 728 дронов и 13 ракет.

В Минобороны России заявили, что целями были предприятия ВПК и инфраструктура военных аэродромов. Однако были повреждены жилые дома, машины, складские помещения, офисы и другие здания, в городе вспыхнули пожары. В результате атак была почти полностью разрушена амбулатория.

В то же время усилия по достижению перемирия, как сообщили в издании, "в основном зашли в тупик". Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в лидере РФ Владимире Путине.

"Мы получаем много г**на от Путина, если вы хотите знать правду. Он все время очень милый, но это оказывается бессмысленным", — заявил Трамп во время заседания Кабинета министров 8 июля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 10 июля заявил, что Россия наращивает террор. Он подчеркнул, что ночная массированная атака, основным направление которой был Киев, длилась почти 10 часов.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат информировал, что "Шахеды" летели в Киев с разных направлений и на разных высотах. Также он объяснил, как разведывательные дроны РФ залетают в глубокий тыл Украины.