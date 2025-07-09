Луцк пережил самую массированную атаку ВС РФ: что известно о последствиях в городе (фото)

Город атаковали примерно полсотни дронов и пять ракет. Местные власти сообщили, что в Луцке вспыхнули пожары, а в сети распространялось фото дыма, но предварительно обошлось без пострадавших.

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Ночью на 9 июля Луцк атаковали российские ракеты и "Шахеды". Мэр Игорь Полищук заявил о самом массированном ударе по городу за время полномасштабной войны. В соцсетях публиковали фото густого черного дыма, который распространялся над Луцком после атаки. Фокус собрал все, что известно об атаке на Луцк.

Атака на Луцк: сколько было целей

Глава Волынской ОВА Иван Рудницкий информировал, что в воздушном пространстве региона фиксировали примерно 50 БПЛА и 5 ракет. Обстрел вызвал пожары в гаражном кооперативе и складских помещениях одного из предприятий Луцка.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что всего ночью Россия запустила 728 дронов различных типов и 13 ракет. Среди примененного оружия — "Кинжалы", крылатые ракеты и БПЛА-имитаторы. "Шахедов" было более 300, но большое их количество сбили защитники неба. Всего было обезврежено 718 средств воздушного нападения.

"Как видите, неплохо ПВО справилась в этот раз. Да, есть определенные последствия от "Кинжалов". Далеко не все они долетели до своих целей, но есть определенные последствия", — отметил Игнат.

Атаку на Луцк прокомментировал президент

Владимир Зеленский сообщил, что ночью для защиты Украины применялись дроны-перехватчики и работали и мобильные огневые группы. Основным направлением удара был Луцк, но повреждения зафиксировали еще в 10 регионах.

"Это показательная атака, и именно сейчас, когда было столько попыток достичь мира, прекратить огонь, и только Россия все отвергает. Очередное доказательство, что нужны санкции — болезненные санкции против нефти, которая уже более трех лет войны накачивает военную машину Москвы деньгами. Вторичные санкции против тех, кто покупает эту нефть и спонсирует убийства. Партнеры знают, как нажать так, что Россия будет вынуждена думать о завершении войны, а не новых ударах. Каждый, кто хочет мира, должен действовать", — подчеркнул президент.

Атака на Луцк: что известно о последствиях

Городской голова в комментарии "Новости.LIVE" сообщил, что один гараж разрушен, в четырех вспыхнули пожары. Также горело местное предприятие, куда упали обломки. Полищук призвал обращаться за помощью после ночной атаки на горячую линию 1580.

Полиция Волынской области заявила, что в Луцке правоохранители документируют последствия комбинированного удара. О повреждении имущества призвали сообщать непосредственно в отделения полиции или по номеру 102.

Фото с места удара по Луцку Фото: Национальная полиция

"Травмированных, кажется, нет. У ребят погорели автомобили и гаражи", — рассказал с места событий в комментарии "Суспільне" работник гаражного кооператива, где вспыхнул пожар, Александр.

Он пояснил, что на месте удара разбирают завалы.

"Некоторые гаражи, на которые не сразу попал огонь, то там спасли [имущество]. А где открыто попало на те гаражи, где автомобили, там уже не спасли ничего", — добавил лучанин.

Напомним, на фоне самой массированной атаки на город мэр Луцка Игорь Полищук ответил, есть ли угроза наступления ВС РФ с территории Беларуси.

Также еще поздно вечером 8 июля гремели взрывы в Киеве и Днепре. Мэр столицы Виталий Кличко сообщал о работе ПВО и призвал горожан оставаться в укрытиях.