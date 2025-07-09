Рекордный обстрел Луцка: войска РФ запустили по Волынской области 50 "Шахедов" и 5 ракет, – ОВА

Луцк подвергся самой массированной воздушной атаке за время полномасштабной войны с Россией. Пожарные тушат возгорания на складах одного из предприятий.

Related video

Российские войска ночью 9 июля массированно атаковали Волынскую область, фактически все летело на Луцк. сообщил глава Волынской областной военной администрации (ОВА) Иван Рудницкий.

Атака на Луцк 9 июля — все подробности

Луцк находится на северо-западе Украины и является административным центром Волынской области.

Всего в воздушном пространстве Волыни находилось около 50 дронов и пять ракет. Пожарные ликвидируют возгорания на складских помещениях одного из предприятий Луцка и в гаражном кооперативе.

Пожарные тушат огонь на складских помещениях предприятия в Луцке

"На сегодня день нет сообщений о пострадавших или погибших. Силам безопасности и обороны области — честь и благодарность", — указал глава ОВА.

Мэр Луцка Игорь Полищук заявлял, что город подвергся самой массированной воздушной атаке за время полномасштабной войны с Россией.

Луцк находится на северо-западе Украины

Атака на Луцк 9 июля — силы ПВО уничтожили 718 целей

По данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне атаковали Украины 741 средством воздушного нападения: 728 дронами "Шахед" и беспилотниками-имитаторами, семью крылатыми ракетами и шестью аэробалистическими ракетами "Кинжал".

Противовоздушная оборона обезвредила 718 средств воздушного нападения противника.

Польша ночью 9 июля поднимала истребители во время массированной воздушной атаки РФ. Дежурные пары истребителей, наземные средства ПВО и радиолокационные системы приводили в режим повышенной готовности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский говорил о скором получении ВСУ сотен тысяч дронов, в том числе перехватчиков.

Пентагон в то же время приостановил поставки Украине части зенитных ракет. Отражать массированные российские атаки ракетами и беспилотниками стало гораздо сложнее.