Рекордний обстріл Луцька: війська РФ запустили по Волинській області 50 "Шахедів" і 5 ракет, — ОВА

Луцьк зазнав наймасованішої повітряної атаки за час повномасштабної війни з Росією. Пожежники гасять загоряння на складах одного з підприємств.

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Російські війська вночі 9 липня масовано атакували Волинську область, фактично все летіло на Луцьк. повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Рудницький.

Атака на Луцьк 9 липня — усі подробиці

Луцьк розташований на північному заході України і є адміністративним центром Волинської області.

Загалом у повітряному просторі Волині перебувало близько 50 дронів і п'ять ракет. Пожежники ліквідовують загоряння на складських приміщеннях одного з підприємств Луцька та в гаражному кооперативі.

Пожежники гасять вогонь на складських приміщеннях підприємства в Луцьку

"На сьогодні немає повідомлень про постраждалих або загиблих. Силам безпеки та оборони області — честь і подяка", — зазначив глава ОВА.

Мер Луцька Ігор Поліщук заявляв, що місто зазнало наймасованішої повітряної атаки за час повномасштабної війни з Росією.

Луцьк розташований на північному заході України

Атака на Луцьк 9 липня — сили ППО знищили 718 цілей

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни атакували Україну 741 засобом повітряного нападу: 728 дронами "Шахед" і безпілотниками-імітаторами, сімома крилатими ракетами і шістьма аеробалістичними ракетами "Кинджал".

Протиповітряна оборона знешкодила 718 засобів повітряного нападу противника.

Польща вночі 9 липня піднімала винищувачі під час масованої повітряної атаки РФ. Чергові пари винищувачів, наземні засоби ППО та радіолокаційні системи приводили в режим підвищеної готовності.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський говорив про швидке отримання ЗСУ сотень тисяч дронів, зокрема перехоплювачів.

Пентагон водночас призупинив постачання Україні частини зенітних ракет. Відбивати масовані російські атаки ракетами і безпілотниками стало набагато складніше.