"Дронами, ракетами": Луцьк пережив наймасовішу атаку РФ за час повномасштабної війни (відео)

У ніч на 9 липня ЗС РФ завдали найбільш масованої атаки ракетами та дронами типу "шахед" по Луцьку за час повномасштабного вторгнення в Україну.

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У місті є загоряння та пошкодження інфраструктурних об'єктів, повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"Черговий не добрий ранок. Найбільш масована атака ворога на наше місто та громаду дронами, ракетами", — сказав Поліщук.

Він уточнив, що внаслідок російської атаки сталося загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів.

Також здійнялась пожежа на території одного з підприємств.

"Решта ушкоджень зʼясовується. На щастя, на цю хвилину інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає", — наголосив Поліщук.

Зазначимо, що цієї ночі Повітряні сили ЗСУ неодноразово попереджали мешканців Луцька про ракетні та дронові загрози. Містян просили залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги, адже РФ підіймали у небо носії "кинджалів" МІГ-31К, а також стратегічні бомбардувальники Ту-95мс.

Про наближення крилатих ракет на місто попереджали й моніторингові телеграм-канали.

"Майже вся сьогоднішня атака із Кинджалами та КР була зосереджена на Луцьку та Житомирі", — йшлося в одному з ранкових дописів моніторів.

Про вибухи у місті також повідомляла кореспондентка Фокусу з Луцька.

На момент публікації матеріалу додаткової інформації щодо наслідків ворожої атаки по Луцьку не було, хоча у місцевих пабліках оприлюднювали фото, на яких видно густий чорний дим, який ширився містом.

Дим над Луцьком після нічної атаки РФ Фото: Труха

Нагадаємо, у ніч на 9 липня РФ атакувала Україну "шахедами" та "кинджалами", а у небо злітали МІГ-31К та Ту-95мс.

6 червня під російський обстріл у Луцьку потрапила збірна України з легкої атлетики.