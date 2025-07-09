"Дронами, ракетами": Луцк пережил самую массовую атаку РФ за время полномасштабной войны (видео)

В ночь на 9 июля ВС РФ нанесли наиболее массированную атаку ракетами и дронами типа "шахед" по Луцку за время полномасштабного вторжения в Украину.

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В городе есть возгорания и повреждения инфраструктурных объектов, сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук.

"Очередное не доброе утро. Наиболее массированная атака врага на наш город и общество дронами, ракетами", — сказал Полищук.

Он уточнил, что в результате российской атаки произошло возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов.

Также возник пожар на территории одного из предприятий.

"Остальные повреждения выясняются. К счастью, на эту минуту информации о погибших в результате вражеской атаки нет", — подчеркнул Полищук.

Отметим, что этой ночью Воздушные силы ВСУ неоднократно предупреждали жителей Луцка о ракетных и дроновых угрозах. Горожан просили оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, ведь РФ поднимали в небо носители "кинжалов" МИГ-31К, а также стратегические бомбардировщики Ту-95мс.

О приближении крылатых ракет на город предупреждали и мониторинговые телеграм-каналы.

"Почти вся сегодняшняя атака с Кинжалами и КР была сосредоточена на Луцке и Житомире", — говорилось в одном из утренних сообщений мониторов.

О взрывах в городе также сообщала корреспондентка Фокуса из Луцка.

На момент публикации материала дополнительной информации о последствиях вражеской атаки по Луцку не было, хотя в местных пабликах обнародовали фото, на которых видно густой черный дым, который распространялся по городу.

Дым над Луцком после ночной атаки РФ после ночной атаки РФ Фото: Труха

Напомним, в ночь на 9 июля РФ атаковала Украину "шахедами" и "кинжалами", а в небо взлетали МИГ-31К и Ту-95мс.

6 июня под российский обстрел в Луцке попала сборная Украины по легкой атлетике.