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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

"Дронами, ракетами": Луцк пережил самую массовую атаку РФ за время полномасштабной войны (видео)

ВС РФ осуществили самую массовую атаку дронами и ракетами на Луцк
Пожар после атаки РФ в Луцке (иллюстративное фото) | Фото: Klymenko Time

В ночь на 9 июля ВС РФ нанесли наиболее массированную атаку ракетами и дронами типа "шахед" по Луцку за время полномасштабного вторжения в Украину.

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В городе есть возгорания и повреждения инфраструктурных объектов, сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук.

"Очередное не доброе утро. Наиболее массированная атака врага на наш город и общество дронами, ракетами", — сказал Полищук.

Он уточнил, что в результате российской атаки произошло возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов.

Также возник пожар на территории одного из предприятий.

"Остальные повреждения выясняются. К счастью, на эту минуту информации о погибших в результате вражеской атаки нет", — подчеркнул Полищук.

Отметим, что этой ночью Воздушные силы ВСУ неоднократно предупреждали жителей Луцка о ракетных и дроновых угрозах. Горожан просили оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, ведь РФ поднимали в небо носители "кинжалов" МИГ-31К, а также стратегические бомбардировщики Ту-95мс.

О приближении крылатых ракет на город предупреждали и мониторинговые телеграм-каналы.

"Почти вся сегодняшняя атака с Кинжалами и КР была сосредоточена на Луцке и Житомире", — говорилось в одном из утренних сообщений мониторов.

О взрывах в городе также сообщала корреспондентка Фокуса из Луцка.

На момент публикации материала дополнительной информации о последствиях вражеской атаки по Луцку не было, хотя в местных пабликах обнародовали фото, на которых видно густой черный дым, который распространялся по городу.

Луцк пережил самую массовую атаку РФ
Дым над Луцком после ночной атаки РФ после ночной атаки РФ
Фото: Труха

Напомним, в ночь на 9 июля РФ атаковала Украину "шахедами" и "кинжалами", а в небо взлетали МИГ-31К и Ту-95мс.

6 июня под российский обстрел в Луцке попала сборная Украины по легкой атлетике.