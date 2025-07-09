РФ атакует Украину "шахедами" и "кинжалами": в небо взлетели МИГ-31К и Ту-95мс, что известно

В ночь на 9 июля российские оккупационные войска осуществляют комбинированную атаку по украинским городам, а по территории Украины распространяется воздушная тревога.

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ВС РФ подняли в небо истребитель МиГ-31К, а в половине второго ночи с аэродрома "Оленья" зафиксирован взлет стратегического бомбардировщика Ту-95мс, сообщили мониторинговые телеграм-каналы.

Еще поздно вечером 8 июля оккупанты выпустили в сторону Украины десятки "шахедов", из-за чего в Днепре и Киеве были слышны взрывы.

Воздушную тревогу тогда объявляли во всех областях Украины, ведь МиГ-31К запускал "кинжалы".

Городской голова Киева Виталий Кличко несколько раз сообщал, что в столице работает ПВО, а также предупреждал киевлян о "шахедах", которые летели на центр города.

"Вражеский БпЛА заходит на центр города. Не покидайте укрытий!", — подчеркивал Кличко.

В то же время пресс-служба Киевской областной военной администрации сообщила, что в Броварском районе в результате российской атаки ранена женщина 1980 года рождения.

"Предварительный диагноз — закрытый перелом грудной клетки. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — отметили в КОВА.

Кроме того, около 2 часов ночи несколько взрывов прогремели и в Харькове.

На момент публикации материала информации о разрушениях или других пострадавших из-за атаки РФ не было, а опасность для практически всех регионов Украины сохранялась.

Напомним, утром 7 июля ВС РФ ударили дронами по Харькову и Запорожью.

Ночью 6 июля россияне атаковали "шахедами" Киевскую область.