"Шахеды" атаковали Харьков и Запорожье: под ударом были ТЦК, есть раненые (фото)

Утром 7 июля ВС РФ ударили дронами по Харькову и Запорожью. В Сухопутных войсках ВСУ подтвердили, что произошли попадания в здание Харьковского областного ТЦК и вблизи Запорожского областного ТЦК.

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По предварительным данным, в Запорожском областном ТЦК получил ранения один военный. Количество раненых в Харьковском областном ТЦК достигает трех человек. Командование Сухопутных войск отметило, что на месте попаданий работают экстренные службы.

Удар по Харькову: детали

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил что "в течение буквально 10 минут" с 11 утра город атаковали шесть "Шахедов". Враг бил по улицам с жилыми домами, машинам и людям.

В Холодногорском районе Харькова загорелась крыша здания, вблизи него — повреждены дома, выбиты окна, фасады, сожжены авто. Есть пострадавший. Также БПЛА попали в дорогу вблизи жилых домов, там загорелись машины, были повреждены троллейбусные линии, столбы и светофоры.

В другом месте был нанесен удар вблизи двухэтажки, разбиты более 10 машин. Еще один дом загорелся после попадания "Шахеда".

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов проинформировал, что известно уже об 11 раненых в результате атаки. Семеро из них были госпитализированы, один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.

Удар по Запорожью: детали

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что ВС РФ нанесли по городу шесть ударов "Шахедами". Пострадали жилые дома, здание университета и предприятия областного центра.

Последствия удара по Запорожью Фото: Запорожская ОВА

Впоследствии он уточнил, что были госпитализированы 8 раненых, но пострадавших "точно больше". В Запорожье повреждены общежития учебного заведения, многоквартирные и частные дома, нежилые здания.

В 12:00 количество пострадавших возросло до 11 человек, трем раненым оказали медицинскую помощь на месте. Состояние госпитализированных людей медики оценивают как средней тяжести.

Фото с места событий Фото: Запорожская ОВА

Напомним, утром 6 июля ВС РФ атаковали Кременчуг в Полтавской области. В здание местного ТЦК попал беспилотник, вызвав пожар на площади 700 м.кв.

В Винницком областном ТЦК заявили о приостановлении работы из-за угрозы. Однако впоследствии сообщение об этом удалили.