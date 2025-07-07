"Шахеди" атакували Харків і Запоріжжя: під ударом були ТЦК, є поранені (фото)

Вранці 7 липня ЗС РФ вдарили дронами по Харкову і Запоріжжю. У Сухопутних військах ЗСУ підтвердили, що відбулися влучання у будівлю Харківського обласного ТЦК і поблизу Запорізького обласного ТЦК.

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За попередніми даними, у Запорізькому обласному ТЦК отримав поранення один військовий. Кількість поранених у Харківському обласному ТЦК сягає трьох осіб. Командування Сухопутних військ зазначило, що на місці влучань працюють екстрені служби.

Удар по Харкову: деталі

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив що "протягом буквально 10 хвилин" з 11-ї ранку місто атакували шість "Шахедів". Ворог бив по вулицях з житловими будинками, машинах і людях.

У Холодногірському районі Харкова загорівся дах будівлі, поблизу неї — пошкоджені будинки, вибиті вікна, фасади, спалені авто. Є постраждалий. Також БПЛА влучили у дорогу поблизу житлових будинків, там загорілися машини, були пошкоджені тролейбусні лінії, стовпи й світлофори.

В іншому місці було завдано удару поблизу двоповерхівки, розтрощені понад 10 машин. Ще один будинок загорівся після влучання "Шахеда".

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов проінформував, що відомо вже про 11 поранених внаслідок атаки. Семеро з них були госпіталізовані, один постраждалий перебуває у вкрай тяжкому стані.

Удар по Запоріжжю: деталі

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що ЗС РФ завдали по місту шість ударів "Шахедами". Постраждали житлові будинки, будівля університету та підприємства обласного центру.

Наслідки удару по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА

Згодом він уточнив, що були госпіталізовані 8 поранених, але постраждалих "точно більше". У Запоріжжі пошкоджені гуртожитки навчального закладу, багатоквартирні та приватні будинки, нежитлові будівлі.

О 12:00 кількість постраждалих зросла до 11 осіб, трьом пораненим надали медичну допомогу на місці. Стан госпіталізованих людей медики оцінюють як середньої важкості.

Фото з місця подій Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, вранці 6 липня ЗС РФ атакували Кременчук у Полтавській області. У будівлю місцевого ТЦК влучив безпілотник, спричинивши пожежу на площі 700 м.кв.

У Вінницькому обласному ТЦК заявили про призупинення роботи через загрозу. Однак згодом повідомлення про це видалили.