Атака ЗС РФ на Кременчук: що відомо про наслідки удару по ТЦК (фото, відео)

Російський ударний БПЛА влучив у будівлю ТЦК у Кременчуку Полтавської області, в результаті чого на площі 700 м.кв виникла пожежа.

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У неділю вранці, 6 липня, російські війська атакували Кременчук Полтавської області, внаслідок чого зафіксоване влучання в будівлю Кременчуцького районного територіального центру комплектування та житловий будинок, розташований поруч. Фокус зібрав все, що наразі відомо про наслідки події.

Приблизно о пів на десяту ранку моніторингові канали повідомили про шість "шахедів", які наближалися до міста зі сходу.

Попередження моніторингового каналу Фото: соцмережi

Повітряні сили попередили, що ударні БпЛА наближаються до Кременчука зі сходу та заходу.

Допис Повітряних сил Фото: соцмережi

Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомив, що внаслідок атаки на Кременчуцький район виникла пожежа на території приватного домоволодіння.

Інформація від глави ОВА Фото: соцмережі

Місцеві канали повідомили про влучання у будівлю ТЦК, й цю інформацію пізніше підтвердили у Сухопутних військах.

Фото: соцмережi

"Сьогодні, 6 липня близько 9:35 ворог завдав повітряного удару БпЛА по місту Кременчук Полтавської області. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч. Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає. На місці працюють екстрені служби", — йшлося у повідомленні.

У соцмережах публікували момент влучання дрона по будівлі.

Також користувачі показали, як горіла будівля "військкомату".

Пожежа у ТЦК Фото: соцмережі

Наслідки удару по Кременчуку

У Нацполіції поінформували, що правоохоронці спільно з фахівцями Служби безпеки документують насліди воєнного злочину.

"На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти-криміналісти, вибухотехніки, патрульні поліцейські та рятувальники", — повідомили у поліції.

Рятувальники повідомили, що внаслідок атаки у двоповерховій будівлі ТЦК виникла пожежа на площі 700 м.кв, яку було ліквідовано.

Працівники ДСНС на місці удару у Кременчуку Фото: ДСНС

Попередньо, постраждала одна людина. У місті пошкоджено 14 будинків та 5 автомобілів.

До ліквідації наслідків було залучено 22 одиниці техніки та 87 рятувальників.

За словами Володимира Когута, як інформує "Суспільне", люди отримали легкі травми внаслідок падіння скла тощо. Постраждалі отримали допомогу на місці.

"Дев’ять будинків житлових ─ здебільшого це повилітали скління, балкони. Двері десь, дахи пошкоджені", — розповів очільник ОВА, додавши, що також сильно постраждала четверта школа.

Житловий будинок у Кременчуку після атаки БПЛА 6 липня Фото: Суспільне

Для її відновлення намагатимуться приєднати міжнародні організації, щоб встигнути до 1 вересня поставити навчальний заклад в стрій.

Вибиті вікна у школі в Кременчуку Фото: Суспільне

Людмила Мельникова, яка втекла від війни з Горлівки, розповіла про атаку на ТЦК.

Для обстеження пошкоджених будинків міська влада створила спеціальну комісію, повідомляє місцеве видання "Кременчуцький Телеграф".

Міський голова Віталій Малецький розповів, що у понеділок з самого ранку розпочнеться поквартирний обхід місцевих мешканців, щоб оцінити масштаби руйнувань.

Навіщо ЗС РФ б'ють по ТЦК

У коментарі виданню "РБК-Україна" речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев зазначив, що подібними ударами Росія намагається зірвати мобілізаційні заходи в Україні.

"Ворог дуже боїться притоку військовослужбовців до нашої армії", — підкреслив військовослужбовець, нагадавши, що кампанія атак по ТЦК розпочалася ще з терористичних серій мінувань та спроб пронесення вибухових пристроїв.

За його словами, атаки дронами на ТЦК і СП є продовженням цієї операції і намагання завдавання подібних ударів може тривати й надалі.

"Замовлення" в соцмережах та реакція на них

"Наші живчики просять в руснявих ТГ-каналах бомбити ТЦК. Комусь п*** від СБУ" "Наші живчики просять в руснявих ТГ-каналах бомбити ТЦК. Комусь п*** від СБУ" "Наші живчики просять в руснявих ТГ-каналах бомбити ТЦК. Комусь п*** від СБУ"

Тим часом у соцмережах з'являються і зловтішні повідомлення на тему ударів по ТЦК. Українські коментатори, у свою чергу, попереджають: "Наші живчики просять в руснявих ТГ-каналах бомбити ТЦК. Комусь п*** від СБУ".

Нагадаємо, за останній тиждень українські ТЦК вже тричі атакували російські дрони. 30 червня стався приліт по ТЦК у Кривому Розі Дніпропетровської області, а 3 липня росіяни влучили по ТЦК у Полтаві. Після цього речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев припустив, що російські загарбники завдають ударів по ТЦК та СП, щоб зірвати процес мобілізації в Україні.