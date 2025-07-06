Атака ВС РФ на Кременчуг: что известно о последствиях удара по ТЦК (фото, видео)

Российский ударный БПЛА попал в здание ТЦК в Кременчуге Полтавской области, в результате чего на площади 700 м.кв возник пожар.

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В воскресенье утром, 6 июля, российские войска атаковали Кременчуг Полтавской области, в результате чего зафиксировано попадание в здание Кременчугского районного территориального центра комплектования и жилой дом, расположенный рядом. Фокус собрал все, что на данный момент известно о последствиях события.

Примерно в половине десятого утра мониторинговые каналы сообщили о шести дронах, которые приближались к городу с востока.

Предупреждение мониторингового канала Фото: соцсети

Воздушные силы предупредили, что ударные БпЛА приближаются к Кременчугу с востока и запада.

Сообщение Воздушных сил Фото: соцсети

Глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут сообщил, что в результате атаки на Кременчугский район возник пожар на территории частного домовладения.

Информация от главы ОВА Фото: соцсети

Местные каналы сообщили о попадании в здание ТЦК, и эту информацию позже подтвердили в Сухопутных войсках.

Фото: соцсети

"Сегодня, 6 июля около 9:35 враг нанес воздушный удар БпЛА по городу Кременчуг Полтавской области. В результате атаки произошли попадания вражеских БпЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП, а также в жилой дом рядом. Предварительно среди военнослужащих и работников ТЦК и СП раненых и погибших нет. На месте работают экстренные службы", — говорилось в сообщении.

В соцсетях публиковали момент попадания дрона по зданию.

Также пользователи показали, как горело здание "военкомата".

Пожар в ТЦК Фото: соцсети

Последствия удара по Кременчугу

В Нацполиции проинформировали, что правоохранители совместно со специалистами Службы безопасности документируют последствия военного преступления.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, специалисты-криминалисты, взрывотехники, патрульные полицейские и спасатели", — сообщили в полиции.

Спасатели сообщили, что в результате атаки в двухэтажном здании ТЦК возник пожар на площади 700 м.кв, который был ликвидирован.

Работники ГСЧС на месте удара в Кременчуге Фото: ГСЧС

Предварительно, пострадал один человек. В городе повреждены 14 домов и 5 автомобилей.

К ликвидации последствий было привлечено 22 единицы техники и 87 спасателей.

По словам Владимира Когута, как информирует "Суспільне", люди получили легкие травмы в результате падения стекла и тому подобное. Пострадавшие получили помощь на месте.

"Девять домов жилых — в основном это повылетали остекления, балконы. Двери где-то, крыши повреждены", — рассказал глава ОГА, добавив, что также сильно пострадала четвертая школа.

Жилой дом в Кременчуге после атаки БПЛА 6 июля после атаки БПЛА Фото: Суспільне

К ее восстановлению будут пытаться привлечь международные организации, чтобы успеть до 1 сентября вернуть учебное заведение в строй.

Выбитые окна в школе в Кременчуге Фото: Суспільне

Людмила Мельникова, которая сбежала от войны из Горловки, рассказала об атаке на ТЦК.

Для обследования поврежденных домов городские власти создали специальную комиссию, сообщает местное издание "Кременчугский Телеграф".

Городской голова Виталий Малецкий рассказал, что в понедельник с самого утра начнется поквартирный обход местных жителей, чтобы оценить масштабы разрушений.

Зачем ВС РФ бьют по ТЦК

В комментарии изданию "РБК-Украина" спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев отметил, что подобными ударами Россия пытается сорвать мобилизационные мероприятия в Украине.

"Враг очень боится притока военнослужащих в нашу армию", — подчеркнул военнослужащий, напомнив, что кампания атак по ТЦК началась еще с террористических серий минирований и попыток проноса взрывных устройств.

По его словам, атаки дронами на ТЦК и СП являются продолжением этой операции и попытки нанесения подобных ударов могут продолжаться и в дальнейшем.

"Заказы" в соцсетях и реакция на них

"Наши живчики просят в руснявых ТГ-каналах бомбить ТЦК. Кому-то п*** от СБУ" "Наши живчики просят в руснявых ТГ-каналах бомбить ТЦК. Кому-то п*** от СБУ" "Наши живчики просят в руснявых ТГ-каналах бомбить ТЦК. Кому-то п*** от СБУ"

Между тем, в соцсетях появляются и злорадные сообщения на тему ударов по ТЦК. Украинские комментаторы, в свою очередь, предупреждают: "Наши живчики просят в руснявых ТГ-каналах бомбить ТЦК. Кому-то п*** от СБУ".

Напомним, за последнюю неделю украинские ТЦК уже трижды атаковали российские дроны. 30 июня произошел прилет по ТЦК в Кривом Роге Днепропетровской области, а 3 июля россияне попали по ТЦК в Полтаве. После этого представитель командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев предположил, что российские захватчики наносят удары по ТЦК и СП, чтобы сорвать процесс мобилизации в Украине.