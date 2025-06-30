РФ ударила возле здания ТЦК в Кривом Роге: есть пострадавшие среди гражданских, — ВСУ

ВС РФ ударили беспилотниками рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге 30 июня. Среди личного состава никто не пострадал, однако есть раненые среди гражданских.

Related video

Россия нанесла удар с помощью БПЛА рядом со зданием одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Кривом Роге. Благодаря вовремя отработанным мерам безопасности удалось избежать травмирования и потерь среди личного состава, сообщили в Сухопутных войсках Украины.

Как говорится в сообщении, военнослужащие и гражданские работники ТЦК не осуществляли прием граждан в этот момент и во время тревоги находились в укрытии.

В Сухопутных войсках добавили, что есть раненые среди гражданских лиц, которые находились рядом с местом атаки РФ. На месте происшествия работают экстренные службы, а пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Удар по Кривому Рогу: что известно

Утром 30 июня ВС РФ атаковали Кривой Рог "Шахедами". Зафиксировано попадание, на месте работают соответствующие службы. На данный момент известно о трех раненых. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.

Напомним, что в ночь на 30 июня россияне атаковали дронами Одесскую, Днепровскую и Харьковскую области. Были разрушены гражданские здания.

Также в ночь на 30 июня ВС РФ обстреляли несколько населенных пунктов Харьковской области. Взрывы были слышны и в самом Харькове, однако они доносились из-за пределов города.