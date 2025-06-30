Четверо пострадавших и пожары: какие последствия ночной атаки россиян на Украину

Ночью россияне атаковали дронами Одесскую, Днепровскую и Харьковскую области. Были разрушены гражданские здания.

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В Харьковской области враг нанес удар по поселку Песочин в пригороде Харькова. Четыре человека обратились за помощью, сообщил ОВА Олег Синегубов.

"Четверо людей обратились за помощью медиков после удара российского беспилотника по поселку Песочин", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Харьковской области Фото: ДСНС

Также в результате попадания вражеского беспилотника повреждено здание СТО с последующим возгоранием. В поселке Куротное, Чугуевского района в результате обстрела было повреждено гражданское здание. Вспыхнул пожар.

А в городе Дергачи в результате "прилета" вражеского БпЛА повреждено здание с последующим возгоранием.

В Днепропетровской области россияне атаковали Никопольский и Синельниковский районы. Люди не пострадали, но в Маломихайловской громаде Синельниковского района изуродовано сельскохозяйственное предприятие и побиты тракторы. Там произошел пожар.

FPV-дронами и артиллерией враг атаковал Никополь, Покровскую, Мировскую и Марганецкую громады. В районе повреждены частный дом и газопровод.

Одесская область также подверглась атаке российскими беспилотниками в ночь на понедельник, 30 июня. После вражеской атаки вспыхнул масштабный пожар.

Воздушные силы Украины предупреждали об опасности ударов дронами для Одесской области. Военно-Морские Силы ВС Украины сообщили, что во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил было сбито девять "шахедов".

Местные СМИ сообщали, что в области произошел пожар в результате вражеского попадания. Местные жители жаловались на едкий запах, похожий на запахи краски и газа. Людям советуют закрыть окна.

Напомним, заместитель председателя Сумской областной военной администрации Владимир Бабич сообщал об обстановке в регионе. По его словам, российско-украинская война на территории Сумщины перерастает в технологическую с применением дальних средств поражения и смещением акцентов на БПЛА.

А на Северском направлении бойцы ВСУ взяли в плен двух граждан Камеруна. Те рассказали, что ехали в Россию лечить зубы, но оказались на фронте.