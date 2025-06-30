Четверо постраждалих та пожежі: які наслідки нічної атаки росіян на Україну

Вночі росіяни атакували дронами Одещину, Дніпровщину та Харківщину. Були зруйновані цивільні будівлі.

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У Харківській області ворог завдав удар по селищу Пісочин в передмісті Харкова. Четверо людей звернулись за допомогою, повідомив ОВА Олег Синєгубов.

"Четверо людей звернулися за допомогою медиків після удару російського безпілотника по селищу Пісочин", - йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу Харківської області Фото: ДСНС

Також внаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено будівлю СТО з подальшим загорянням. У селищі Куротне, Чугуївського району внаслідок обстрілу було пошкоджено цивільну будівлю. Спалахнула пожежа.

А у місті Дергачі внаслідок "прильоту" ворожого БпЛА пошкоджено будівлю з подальшим загорянням.

У Дніпропетровській області росіяни атакували Нікопольський та Синельниківський райони. Люди не постраждали, але у Маломихайлівській громаді Синельниківського району понівечене сільськогосподарське підприємство та побиті трактори. Там сталася пожежа.

FPV-дронами та артилерією ворог атакував Нікополь, Покровську, Мирівську та Марганецьку громади. У районі пошкоджені приватний будинок та газогін.

Одеська область також зазнала атаки російськими безпілотниками в ніч на понеділок, 30 червня. Після ворожої атаки спалахнула масштабна пожежа.

Повітряні сили України попереджали про небезпеку ударів дронами для Одещини. Військово-Морські Сили ЗС України повідомили, що під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами Військово-Морських Сил було збито дев'ять "шахедів".

Місцеві ЗМІ повідомляли, що в області сталась пожежа внаслідок ворожого влучання. Місцеві жителі скаржились на їдкий запах, схожий на запахи фарби та газу. Людям радять зачинити вікна.

Нагадаємо, заступник голови Сумської обласної військової адміністрації Володимир Бабич повідомляв про обстановку в регіоні. За його словами, російсько-українська війна на території Сумщини переростає в технологічну із застосуванням дальніх засобів ураження та зміщенням акцентів на БПЛА.

А на Сіверському напрямку бійці ЗСУ взяли у полон двох громадян Камеруну. Ті розповіли, що їхали до Росії лікувати зуби, але опинились на фронті.