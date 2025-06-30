"Прямували до РФ лікувати зуби": бійці ЗСУ взяли у полон двох громадян Камеруну (відео)
На Сіверському напрямку бійці батальйону К-2 спільно зі 118 бригадою тероборони та двома іншими батальйонами 54 ОМБр — першим стрілецьким та першим механізованим взяли у полон двох громадян Камеруну, які воювали на боці країни-агресорки.
Камерунці потрапили на український фронт попри те, що, за їх словами, їхали до Росії лікувати зуби, йдеться у дописі 20 окремого полку безпілотних систем.
"Мешканці центральноафриканської країни переконують, що прямували до Росії робити шампунь та лікувати зуби. Проте в аеропорту російської столиці їх зустріли не як рятівників від жиру та лупи, а як дешевих замінників бойових ваньок", — зазначили українські бійці.
Камерунці Метугена Уна-на Жан Пафе та Анатоль Франк розуміли, що їх одягають у російську військову форму не для саджання ріпи, але обоє підписали контракт, за що їм пообіцяли 1 млн 100 тис рублів.
"Це значно менше, ніж режим пропонує власним громадянам, однак для Камеруну — пристойні гроші", — підкреслено в дописі.
Бійці ЗСУ наголосили, що під час того, як африканців брали у полон, поранення отримали два українські військовослужбовці.
Нагадаємо, у червні видання The Telegraph оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Кремль обманом вербує африканців на війну.
Фокус також писав про те, що у полон ЗСУ потрапив китаєць, якого "обдурили" в Росії.