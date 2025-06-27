"Не їв і не пив багато днів": у полон ЗСУ потрапив китаєць, якого "обдурили" в Росії (відео)

24-річний громадянин КНР Ван Ву служив за контрактом у 102 мотострілецькому полку 150 дивізії ЗС РФ і навіть отримав позивний «Сабля». Однак, як він сам розповів, іноземець не планував опинитись під Торецьком після тижневих навчань.

Related video

Ван прилетів з Китаю на літаку, пробув у Москві лише 2-3 дні й полетів в Уфу. Там, як він сам описав у відео проєкту "Хочу жить" від 27 червня, понад місяць "грав на своєму телефоні", чекаючи результатів медогляду.

"Ми просто сиділи й чекали на новини", — згадав іноземець.

З Уфи він полетів з іншими у Ростов, де їх тренували тиждень. Після 7-денних навчань Ван потрапив в Україну, де його готували до боїв ще один тиждень. Потім у новобранців відібрали телефони, паспорти й банківські картки. Їх відправили "безпосередньо на переводу", хоча китаєць казав, що "на нулі" не воюватиме — він хотів служити у логістиці, щоб заробити гроші для батьків.

"Я сказав: мені здається, вони реально вдерлися в Україну. Вони хочуть, щоб ми воювали за них на передовій. Вони відправляють нас на фронт воювати. Але я не хотів воювати, я ні в кого не стріляв", — наголосив Ван.

З його слів, новобранців постійно "били й штовхали вперед". Іноземець не розумів, що відбувається. Він згадав, як ледь не помер від спраги — їжі й води не було днями, і врешті здався українським військам.

"Я тоді не їв і не пив багато днів. Після того, як ми зайшли в ліс, ми відпочили вночі. Коли в нас усе закінчилося, командир наказав мені й ще одному росіянину бігти через пшеничне поле. Я зрозумів, що це самогубство, і ми кинулись до українських солдатів", — розповів китаєць.

Він усвідомив, що його послали на смерть. Зі слів Вана, двоє інших китайців були тяжко поранені. Він не знає, що сталось з іншими, але "було багато крові" і він бачив "дуже багато" тіл російських окупантів.

Іноземець зізнався, що був по-справжньому наляканий та багато плакав, бачив загибель людей та лякався через вибухи. Удари були дуже сильними й не припинялись, тож він вирив собі яму під одну людину й ховався там.

"Я думаю, що китайський уряд не погодився б з моїм приєднанням до російської армії. Тому що Китай хоче миру", — заявив Ван.

Він підтвердив, що впізнає новобранців 102 мотострілецького полку з відео, де з 25 осіб було тільки четверо росіян. Більшість з них вже поповнили ворожи втраті.

"Як ми й прогнозували, більшість із тих, хто потрапив на відео, або мертві, або серйозно поранені. Майже всі не пережили перший же самогубний штурм, зокрема друг Ван Ву, Ян Цзіньшен. Їхні смерті полонений китаєць бачив на власні очі", — передали в "Хочу жить".

Тепер китаєць сподівається повернуться додому і знову побачити рідних, а про роботу в російському тилу вже не мріє.

"Я відчуваю, що мене обдурили, бо я хотів працювати в логістиці. (…) Тільки коли нас доставили до лінії фронту, ми дізнались, що б’ємося на передовій. (…) Я вважаю, що підписання цього контракту — це ганебний вибір. Я шкодую про це дуже сильно. І звісно, я впевнений, що іншим китайцям важливо знати, що їх обманюють", — підсумував він.

Пресслужба проєкту наголосила, що Ван — не перший китаєць, який потрапив в український полон. Раніше на Донеччині захопили ще двох громадян КНР, які воювали на боці ЗС РФ. Іноземців запевнили, що російських командирів вони — "витратний матеріал" і "люди другого сорту".

Нагадаємо, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін попередив, що ЗС РФ активно наступають у Донецькій та Харківській областях, а також перекинули нові сили на Запорізький напрямок й посилять штурми на Сумщині.

У Kyiv Independent повідомили, що Росії вдалося наростити виробництво ракет "Іскандер" попри санкції. Іноземні компанії, в тому числі китайські, постачали стратегічному ракетному заводу критично важливе виробниче обладнання через посередників.