"Не ел и не пил много дней": в плен ВСУ попал китаец, которого "обманули" в России (видео)

24-летний гражданин КНР Ван Ву служил по контракту в 102 мотострелковом полку 150 дивизии ВС РФ и даже получил позывной "Сабля". Однако, как он сам рассказал, иностранец не планировал оказаться под Торецком после недельных учений.

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Ван прилетел из Китая на самолете, пробыл в Москве всего 2-3 дня и улетел в Уфу. Там, как он сам описал в видео проекта "Хочу жить" от 27 июня, больше месяца "играл на своем телефоне", ожидая результатов медосмотра.

"Мы просто сидели и ждали новостей", — вспомнил иностранец.

Из Уфы он полетел с другими в Ростов, где их тренировали неделю. После 7-дневных учений Ван попал в Украину, где его готовили к боям еще одну неделю. Затем у новобранцев отобрали телефоны, паспорта и банковские карты. Их отправили "непосредственно на перевод", хотя китаец говорил, что "на нуле" воевать не будет — он хотел служить в логистике, чтобы заработать деньги для родителей.

"Я сказал: мне кажется, они реально ворвались в Украину. Они хотят, чтобы мы воевали за них на передовой. Они отправляют нас на фронт воевать. Но я не хотел воевать, я ни в кого не стрелял", — подчеркнул Ван.

По его словам, новобранцев постоянно "били и толкали вперед". Иностранец не понимал, что происходит. Он вспомнил, как едва не умер от жажды — еды и воды не было днями, и в конце концов сдался украинским войскам.

"Я тогда не ел и не пил много дней. После того, как мы зашли в лес, мы отдохнули ночью. Когда у нас все закончилось, командир приказал мне и еще одному россиянину бежать через пшеничное поле. Я понял, что это самоубийство, и мы бросились к украинским солдатам", — рассказал китаец.

Он осознал, что его послали на смерть. По словам Вана, двое других китайцев были тяжело ранены. Он не знает, что произошло с другими, но "было много крови" и он видел "очень много" тел российских оккупантов.

Иностранец признался, что был по-настоящему напуган и много плакал, видел гибель людей и пугался из-за взрывов. Удары были очень сильными и не прекращались, поэтому он вырыл себе яму под одного человека и прятался там.

"Я думаю, что китайское правительство не согласилось бы с моим присоединением к российской армии. Потому что Китай хочет мира", — заявил Ван.

Он подтвердил, что узнает новобранцев 102 мотострелкового полка с видео, где из 25 человек было только четверо россиян. Большинство из них уже пополнили вражеские потери.

"Как мы и прогнозировали, большинство из тех, кто попал на видео, или мертвы, или серьезно ранены. Почти все не пережили первый же самоубийственный штурм, в том числе друг Ван Ву, Ян Цзиньшен. Их смерти пленный китаец видел собственными глазами", — передали в "Хочу жить".

Теперь китаец надеется вернутся домой и снова увидеть родных, а о работе в российском тылу уже не мечтает.

"Я чувствую, что меня обманули, потому что я хотел работать в логистике. (...) Только когда нас доставили к линии фронта, мы узнали, что сражаемся на передовой. (...) Я считаю, что подписание этого контракта — это позорный выбор. Я сожалею об этом очень сильно. И конечно, я уверен, что другим китайцам важно знать, что их обманывают", — подытожил он.

Пресс-служба проекта отметила, что Ван — не первый китаец, который попал в украинский плен. Ранее в Донецкой области захватили еще двух граждан КНР, которые воевали на стороне ВС РФ. Иностранцев заверили, что российских командиров они — "расходный материал" и "люди второго сорта".

Напомним, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин предупредил, что ВС РФ активно наступают в Донецкой и Харьковской областях, а также перебросили новые силы на Запорожское направление и усилят штурмы на Сумщине.

В Kyiv Independent сообщили, что России удалось нарастить производство ракет "Искандер" несмотря на санкции. Иностранные компании, в том числе китайские, поставляли стратегическому ракетному заводу критически важное производственное оборудование через посредников.