Лето и осень будут тяжелыми: в 3-й ОШБр заявили о стремительном продвижении ВС РФ (карта)

Активный темп наступления оккупанты взяли в Донецкой и Харьковской областях. Оборона на участке прежней тактической группы "Угледар" просто "сыпется".

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Зарубежные партнеры Украины делают вид, что влияют на войну. Тем временем на фронте для ВСУ складывается очень плохая ситуация. Такую оценку приводит заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

В Донецкой области российские войска взяли высокий темп продвижения и продолжают его держать. Наступают оккупанты весьма активно и в Харьковской области, новые силы переброшены на Запорожское направление.

"Что касается Сумской области — они снова усилят штурмовые действия. Не хочется лишний раз нагнетать, но лето и осень будут х***выми", — поделился он соображениями.

Жорин призывает учитывать постоянные обстрелы мирных городов. ВС РФ вкладывают большие силы в нанесение максимальных разрушений и в продвижение.

"[РФ стремится] убедить всех в своем полном доминировании на поле боя. Фронт решает все, принципиально все внимание надо сконцентрировать вокруг него… Все устали, но на действия врага наше настроение никак не влияет", — заключил он.

Оборона группы "Угледар" сыпется

Команда аналитиков DeepState сообщала о стремительном провале обороны на участке прежней тактической группы "Угледар". У врага там значительные успехи в продвижении.

Постоянные штурмы армия РФ совершает от Алексеевки до Зеленого Поля. Карта DeepState

Постоянные штурмы с большим количеством пехоты армия РФ совершает от Алексеевки до Зеленого Поля. На уточнении находятся населенные пункты Алексеевка и Богатырь.

Активное давление прослеживается из Запорожья в направлении Звезды, в районе деревни Комар активно заводится пехота, чтобы оккупировать ее закрепиться.

"Совершаются постоянные штурмовые действия по отрезку Шевченко-Вольное Поле-Новоселка", сказано в отчете.

"Подразделения в полосе группировки "Угледар" выделялись очень часто подачами ложных докладов, заявляя об "удержании" какого-то населенного пункта или просто отдельных позиций. От этого ситуация не становится лучше. Следующее обновление карты будет неутешительным", — заметили аналитики.

Фокус подробно разбирал боевую ситуацию на западе Донецкой области ближе к админгранице с Днепропетровской. Россияне идут вперед от Алексеевки до Зеленого Поля.

Недавно военные РФ захватили села Андреевка и Константинополь в Волновахском районе. Активные бои идут вблизи границы с Днепропетровской областью.