Бои у границ Днепропетровщины: ВС РФ окуппировали Андреевку и Константинополь (карта)

Российские войска продолжили наступательные действия на юге Донецкой области, захватив села Андреевка и Константинополь Великоновосельковской общины Волновахского района. Также замечено продвижение противника в районе Днепроэнергии, Шевченко — вблизи административной границы с Днепропетровской областью.

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За минувшие сутки было зафиксировано продвижение Вооруженных сил РФ на Покровском направлении. По данным аналитиков OSINT-проекта DeepState от 25 июня, противник имел успех на южном фланге Покровского фронта, где в течение трех месяцев образовался "карман" в районе Богатыря, Алексеевки и Зеленого Кута.

Карта боевых действий на Новопавловском направлении Фото: deepstatemap.live

Карта боевых действий в районе Богатыря Фото: deepstatemap.live

Согласно картографическим данным, силы россиян вклинились в оборону ВСУ и на Новопавловском направлении, а именно у населенных пунктов Шевченко, Зеленое Поле и Новополь, образуя глубокий выступ.

Факт потери населенных пунктов официально подтвержден Генеральным штабом ВСУ. В оперативной сводке по состоянию на 08:00 среды соответствующие территории на карте отмечены как контролируемые российскими силами. Более того, в районе Днепроэнергии и Шевченко линии продвижения российской армии на карте Генштаба обозначены глубже, чем на карте DeepState.

Линия фронта на Новопавловском направлении Фото: Генштаб ВСУ

По информации Института изучения войны (ISW), опубликованной в ежедневной сводке за 24 июня, Андреевка и Константинополь указаны как оккупированные. При этом территории к востоку от них остаются "серой зоной". Аналитик при этом отмечают, что в последние дни не фиксировали сообщений о боях за эти села, что может указывать на постепенное, возможно, бесконтактное продвижение.

Таким образом, ситуация на южном участке фронта в районе административной границы Донецкой и Днепропетровской областей остается напряженной. Российские силы продолжают наращивать давление вдоль линии фронта, продвигаясь в сторону ключевых логистических направлений.

Противник стремится прорваться к Днепропетровщине

По оценке руководителя военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павла Лакийчука, Россия не снижает темпы наступления на востоке Украины, стремясь выйти на административные границы Днепропетровской области и установить полный контроль над Донецкой областью.

Лакийчук уточнил, что российские силы действуют широким фронтом — от Лимана на севере до Новопавловки на юге, а на Торецком и Часовоярском направлениях продолжаются тяжелые позиционные бои без существенных изменений линии фронта.

"Здесь везде горячо. Первое — Покровское направление, Новопавловский я бы поставил на второе место, потому что противник там близок к прорыву нашей обороны и вытеснению сил на значительное расстояние. Главная задача россиян — перерезать трассу "Покровск — Павлоград", а также выйти на административные границы Днепропетровска", — считает аналитик.

Напомним, в Константиновке в Донецкой области нарастает гуманитарная катастрофа. По словам главы обладминистрации Вадима Филашкина, пока российские войска остаются на расстоянии 8 километров от окраин, местные жители могут полностью лишиться воды, электричества и газа.