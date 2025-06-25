Бої біля кордонів Дніпропетровщини: ЗС РФ окупували Андріївку та Константинополь (карта)

Російські війська продовжили наступальні дії на півдні Донецької області, захопивши села Андріївка та Костянтинопіль Великоновосельківської громади Волноваського району. Також помічено просування противника в районі Дніпроенергії, Шевченка — поблизу адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.

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За минулу добу було зафіксовано просування Збройних сил РФ на Покровському напрямку. За даними аналітиків OSINT-проєкту DeepState від 25 червня, противник мав успіх на південному фланзі Покровського фронту, де впродовж трьох місяців утворилася "кишеня" в районі Багатиря, Олексіївки та Зеленого Кута.

Карта бойових дій на Новопавлівському напрямку Фото: deepstatemap.live

Карта бойових дій у районі Богатиря Фото: deepstatemap.live

Згідно з картографічними даними, сили росіян вклинилися в оборону ЗСУ і на Новопавлівському напрямку, а саме біля населених пунктів Шевченко, Зелене Поле і Новопіль, утворюючи глибокий виступ.

Факт втрати населених пунктів офіційно підтверджено Генеральним штабом ЗСУ. В оперативному зведенні станом на 08:00 середи відповідні території на карті позначені як контрольовані російськими силами. Ба більше, у районі Дніпроенергії та Шевченка лінії просування російської армії на карті Генштабу позначені глибше, ніж на карті DeepState.

Лінія фронту на Новопавлівському напрямку Фото: Генштаб ЗСУ

За інформацією Інституту вивчення війни (ISW), опублікованою в щоденному зведенні за 24 червня, Андріївка і Константинополь вказані як окуповані. Водночас території на схід від них залишаються "сірою зоною". Аналітики також зазначають, що останніми днями не фіксували повідомлень про бої за ці села, що може вказувати на поступове, можливо, безконтактне просування.

Отже, ситуація на південній ділянці фронту в районі адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей залишається напруженою. Російські сили продовжують нарощувати тиск уздовж лінії фронту, просуваючись у бік ключових логістичних напрямків.

Противник прагне прорватися до Дніпропетровщини

За оцінкою керівника військових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павла Лакійчука, Росія не знижує темпів наступу на сході України, прагнучи вийти на адміністративні кордони Дніпропетровської області та встановити повний контроль над Донецькою областю.

Лакійчук уточнив, що російські сили діють широким фронтом — від Лиману на півночі до Новопавлівки на півдні, а на Торецькому і Часовоярському напрямках тривають важкі позиційні бої без істотних змін лінії фронту.

"Тут скрізь гаряче. Перше — Покровський напрямок, Новопавлівський я б поставив на друге місце, тому що противник там близький до прориву нашої оборони та витіснення сил на значну відстань. Головне завдання росіян — перерізати трасу "Покровськ — Павлоград", а також вийти на адміністративні кордони Дніпропетровська", — вважає аналітик.

Нагадаємо, у Костянтинівці на Донеччині наростає гуманітарна катастрофа. За словами голови обладміністрації Вадима Філашкіна, поки російські війська залишаються на відстані 8 кілометрів від околиць, місцеві мешканці можуть повністю втратити воду, електрику і газ.