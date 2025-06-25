Росія виживає людей з Костянтинівки: місто на межі гуманітарної катастрофи, — ОВА

Керівник обладміністрації Вадим Філашкін заявив, що росіяни ведуть Костянтинівку на Донеччині до гуманітарної катастрофи. Поки ворожі війська залишаються на відстані 8 кілометрів від околиць, місцевих намагаються повністю позбавити води, електрики й газу.

Related video

Майже половина Костянтинівки внаслідок обстрілів ЗС РФ вже занурилась у темряві. Окрім того, як передав начальник Донецької обласної військової адміністрації 25 червня, 1,9 тисячі будинків у районі Сауринівка залишились без газу. Відновити постачання — неможливо.

Воду жителям міста подають один раз на добу — з 17:00 до 20:00, і це покриває лише 20–25% від потреби. Рух міських автобусів скасували через удари БПЛА, а приміський маршрут до міста Дружківка обмежили.

У Костянтинівці встановили 7 резервуарів та 11 місткостей для води. Також працюють 12 свердловин, 6 з них — з очищенням. У місті розгорнули 5 пунктів незламності, очікується відкриття ще двох.

ЗС РФ наступають на Костянтинівку у Донецькій області Фото: DeepState

"Попри все, в місті працюють медики, комунальники, поліція, влада. Але ворог системно руйнує критичну інфраструктуру", — заявив Філашкін.

Він наголосив, що евакуація з Костянтинівки — це не вибір, а "питання життя".

Військові показали, як виглядає Костянтинівка у червні 2025 року Фото: 24 ОМБр імені короля Данила Військові показали, як виглядає Костянтинівка у червні 2025 року Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Як свідчать дані DeepState, до міста залишається приблизно 8 кілометрів з найближчої точки, до якої дійшли ЗС РФ.

ЗС РФ наблизились до Костянтинівки на відстань у 8 кілометрів Фото: DeepState

Нагадаємо, у ВВС повідомляли, що Костянтинівка може стати головною мішенню нового етапу наступу ЗС РФ на Донеччині цього літа. До повномасштабної війни у місті проживали приблизно 70 тисяч осіб, загроза для нього зросла в рази після просування ворога в районі Бахмуту й Часового Яру.

Офіцер штабу 5-ї штурмової бригади Олексій Тарасенко розповідав, що для просування в районі Костянтинівки ворог застосовує традиційну тактику — штурми малими групами за підтримки дронів й артилерії.