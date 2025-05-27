Атакують супермалими групами: як просуваються ЗС РФ у бік Костянтинівки (відео)

На Краматорському напрямку зберігається стабільно напружена обстановка — противник чинить тиск по всій лінії бойового зіткнення, застосовуючи тактику штурмів невеликими групами.

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Про це в ефірі Армія TV повідомив офіцер штабу 5-ї штурмової бригади Олексій Тарасенко.

За його словами, підрозділи 5-ї штурмової бригади утримують позиції на Бахмутській ділянці, включно зі стратегічно важливою трасою Костянтинівка-Бахмут. Противник продовжує застосовувати одні й ті самі тактики — штурмові дії малими групами за підтримки артилерії та дронів. При цьому окупанти для пересування використовують будь-які доступні транспортні засоби — мотоцикли, цивільні авто, також залучена і бронетехніка.

Офіцер зазначив, що в окремих випадках українські військові змушені залучити всі наявні засоби, щоб зупинити рух російської колони техніки, однак такі епізоди залишаються радше винятком.

"Противник застосовує важку техніку, але не щодня. Час від часу ми мусимо застосовувати всі засоби, які є в бригади, щоб розібратися з умовною колоною техніки. Але це радше виняток, ніж правило. Зазвичай тривають ті самі атаки в пішому строю супермалими групами 2-3 людини, до відділення максимум", — розповів Тарасенко.

Краматорський напрямок: динаміка боїв

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Краматорському напрямку російські війська п'ять разів атакували позиції Сил оборони в районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок, Білої Гори й Предтечиного.

Карта бойових дій. Краматорський напрямок Фото: Генштаб ЗСУ

Загалом на цій ділянці фронту зберігається напружена обстановка. У самому Торецьку тривають інтенсивні вуличні бої — місто майже повністю зруйноване. Росіяни застосовують знайому тактику локального прориву: невелика група піхоти займає опорний пункт, після чого до неї підтягуються підкріплення.

Згідно з картографічними даними ресурсу DeepState, наразі зафіксовано просування російських сил у Диліївці, з подальшим рухом у бік Плещіївки. Також підтверджено захід російських підрозділів у Романівку і Зорю.

Між цими двома селами залишається потенційна загроза оточення українських підрозділів на південь від Костянтинівки, які утримують оборону в Гнатівці та Старій Миколаївці — відстань між Зорею і Романівкою становить лише 4 кілометри.

Лінія фронту на Краматорському напрямку. 16 травня Фото: deepstatemap.live Лінія фронту на Краматорському напрямку. 16 травня Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, на східному фронті триває наступ ЗС РФ, де противник має суттєві просування на південний захід від Костянтинівки. Українські військові повідомляють, що нові сили росіян увійшли в населений пункт, розташований за 8 км від важливого міста.