Атакуют супермалыми группами: как продвигаются ВС РФ в сторону Константиновки (видео)

На Краматорском направлении сохраняется стабильно напряжённая обстановка — противник оказывает давление по всей линии боевого соприкосновения, применяя тактику штурмов небольшими группами.

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Об этом в эфире Армия TV сообщил офицер штаба 5-й штурмовой бригады Алексей Тарасенко.

По его словам, подразделения 5-й штурмовой бригады удерживают позиции на Бахмутском участке, включая стратегически важную трассу Константиновка—Бахмут. Противник продолжает применять одни и те же тактики — штурмовые действия малыми группами при поддержке артиллерии и дронов. При этом оккупанты для передвижения используют любые доступные транспортные средства — мотоциклы, гражданские авто, также задействована и бронетехника.

Офицер отметил, что в отдельных случаях украинские военные вынуждены задействовать все имеющиеся средства, чтобы остановить движение российской колонны техники, однако такие эпизоды остаются скорее исключением.

"Противник применяют тяжелую технику, но не каждый день. Время от времени мы должны применять все средства, которые есть у бригады, чтобы разобраться с условной колонной техники. Но это скорее исключение, чем правило. Обычно продолжаются все те же атаки в пешем строю супермалыми группами 2-3 человека, до отделения максимум", — рассказал Тарасенко.

Краматорское направление: динамика боев

По информации Генштаба ВСУ, на Краматорском направлении российские войска пять раз атаковали позиции Сил обороны в районах Часового Яра, Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек, Белой Горы и Предтечино.

Карта боевых действий. Краматорское направление Фото: Генштаб ВСУ

В целом на данном участке фронта сохраняется напряженная обстановка. В самом Торецке продолжаются интенсивные уличные бои — город почти полностью разрушен. Россияне применяют знакомую тактику локального прорыва: небольшая группа пехоты занимает опорный пункт, после чего к ней подтягиваются подкрепления.

Согласно картографическим данным ресурса DeepState на данный момент зафиксировано продвижение российских сил в Дылеевке, с последующим движением в сторону Плещеевки. Также подтвержден заход российских подразделений в Романовку и Зарю.

Между этими двумя селами остается потенциальная угроза окружения украинских подразделений южнее Константиновки, удерживающих оборону в Гнатовке и Старой Николаевке — расстояние между Зарей и Романовкой составляет всего 4 километра.

Линия фронта на Краматорском направлении. 16 мая Фото: deepstatemap.live Линия фронта на Краматорском направлении. 16 мая Фото: deepstatemap.live

Напомним, на восточном фронте продолжается наступление ВС РФ, где противник имеет существенные продвижения на юго-запад от Константиновки. Украинские военные сообщают, что новые силы россиян вошли в населенный пункт, расположенный в 8 км от важного города.