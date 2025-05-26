Новые силы из-под Торецка: ВС РФ зашли в семь сел и рвутся в Константиновку, — боец (карты)

На восточном фронте продолжается наступление Российской Федерации и враг имеет существенные продвижения на юго-запад от Константиновки. Российское командование забирает части из-под Торецка. Новые силы зашли в населенный пункт, расположенный в 8 км от важного города, написал украинский военный.

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О ситуации на фронте по состоянию на 26 мая и о наступлении РФ военный с позывным "Мучной" написал в Telegram-канале.

Днем 26 мая боец опубликовал серию сообщений о событиях на трех отрезках фронта — Покровском, Новопавловском и Константиновском. Писая о первых двух, он объяснил, что атаки врагу удается отбивать. ВСУ держат позиции в селах Удачное, Котлино, Зверево, Новые Труды, Муравка, Котляровка, Орехово и Алексеевке, говорится в заметке. При этом под Константиновкой россиянам удалось продвинуться в нескольких точках и они все ближе к городу, говорится в сообщениях бойца.

Военный выделил два направления движения подразделений ВС РФ.

Первое направление — западнее, в сторону сел Попов Яр и Полтавка. По словам "Мучного", враг зашел в Попов Яр, но еще продолжаются бои за Полтавку. Бойцы ВСУ бьют по россиянам FPV-дронами, артиллерией, "разносят укрытия", но продвижение остановить не удалось.

Второй - южнее Константиновки. В сообщении и упоминаются села Яблоновка (россияне "зацепились" за окрестности), Гнатовка, Заря, Старая Николаевка (россияне проводят "стабилизационные мероприятия"), Романовка (полностью оккупировано).

Как написал "Мучной", командование ВС РФ для наступления на Константиновку перебрасывает новые силы, в том числе — снимает с Торецкого направления. По его мнению, ситуация требует внимания украинского командования.

"Враг добавляет сюда новые силы для прорыва, часть своих сил снимает из-под Торецка в основном для штурмовых действий. Ситуация очень тяжелая и соответствующие меры пока не приняты, не вижу действий от высшего командования!" — написал он.

На карте проекта DeepState видим, что в "серой зоне" находятся Заря, Старая Николаевка и Романовка. В то же время Попов Яр, Полтавка, Яблоновка показаны как полностью подконтрольные ВСУ. На Google maps можно обозначить населенные пункты, упомянутые "Мучным". Отметки показывают, что ВС РФ рвутся к Константиновке с юго-востока и движутся двумя трассами — по Т0504 и Н20. Расстояние от города до села Яблоновка — около 8-10 км (по прямой).

Наступление РФ — какая ситуация возле Константиновки 26 мая Фото: DeepState Наступление РФ — какие села оккупировали россияне по состоянию на 26 мая Фото: Google Maps

Наступление РФ — детали

В отчете Генштаба ВСУ, опубликованном утром 26 мая, можно отыскать информацию на Торецком направлении. Согласно данным командования, здесь насчитали 10 атак. В отчете упоминается Романовка, а также еще три населенных пункта, которые интересуют врага (Торецк, Дилиевка, Новоспасское). Кроме того, состоялось столько же атак по другую сторону от Константиновки — на Краматорском направлении, написал Генштаб.

Отметим, Фокус писал о наступлении РФ, которое происходит на разных отрезках фронта. Например, 24 мая российское Минобороны заявило об оккупации двух населенных пунктов на территории Сумской области: Локня и Юнаковка. В Сумской ОГА опровергли заявления врага.

Напоминаем, 22 мая аналитики Института изучения войны сообщили о наступлении РФ под Великой Новоселкой и о продвижении россиян в сторону Днепропетровской области.