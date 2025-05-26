Нові сили з-під Торецька: ЗС РФ зайшли у сім сіл і рвуться в Костянтинівку, — боєць (карти)

На східному фронті продовжується наступ Російської Федерації й ворог має суттєві просування на південний захід від Костянтинівки. Російське командування забирає частини з-під Торецька. Нові сили зайшли у населений пункт, розташований за 8 км від важливого міста, написав український військовий.

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Про ситуацію на фронті станом на 26 травня та про наступ РФ військовий з позивним "Мучной" написав у Telegram-каналі.

Вдень 26 травня боєць опублікував серію дописів про події на трьох відтинках фронту — Покровському, Новопавлівському та Костянтинівському. Пишучи про перші два, він пояснив, що атаки ворог вдається відбивати. ЗСУ тримають позиції у селах Удачне, Котлине, Звірове, Нові Труди, Муравка, Котлярівка, Горіхове та Олексіївці, ідеться у дописі. При цьому під Костянтинівкою росіянам вдалось просунутись у кількох точках і вони все ближче до міста, ідеться у дописах бійця.

Військовий виділив два напрямки руху підрозділів ЗС РФ.

Перший напрямок — західніше, у бік сіл Попів Яр та Полтавка. Зі слів "Мучного", ворог зайшов Попів Яр, але ще тривають бої за Полтавку. Бійці ЗСУ б'ють по росіянах FPV-дронами, артилерією, "розносять укриття", але просування спинити не вдалось.

Другий — південніше Костянтинівки. У допис і згадуються села Яблунівка (росіяни "зачепились" за околиці), Гнатівка, Зоря, Стара Миколаївка (росіяни проводять "стабілізаційні заходи"), Романівка (повністю окуповане).

Як написав "Мучной", командування ЗС РФ для наступу на Костянтинівку перекидає нові сили, у тому числі — знімає з Торецького напрямку. На його думку, ситуація потребує уваги українського командування.

"Ворог додає сюди нові сили для прориву, частину своїх сил знімає з-під Торецька в основному для штурмових дій. Ситуація дуже важка і відповідні заходи поки не прийняті, не бачу дій від вищого командування!" — написав він.

На карті проєкту DeepState бачимо, що у "сірій зоні" перебувають Зоря, Стара Миколаївка та Романівка. Водночас Попів Яр, Полтавка, Яблунівка показані як повністю підконтрольні ЗСУ. На Google maps можна позначити населені пункти, згадані "Мучним". Позначки показують, що ЗС РФ рвуться до Костянтинівки з південного сходу і рухаються двома трасами — по Т0504 та Н20. Відстань від міста до села Яблунівка — близько 8-10 км (по прямій).

Наступ РФ - яка ситуація біля Костянтинівки 26 травня Фото: DeepState Наступ РФ - які села окупували росіяни станом на 26 травня Фото: Google Maps

Наступ РФ — деталі

У звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому зранку 26 травня, можна відшукати інформацію на Торецькому напрямку. Згідно з даними командування, тут нарахували 10 атак. У звіті згадується Романівка, а також ще три населені пункти, які цікавлять ворога (Торецьк, Диліївка, Новоспаське). Крім того, відбулось стільки ж атак по інший бік від Костянтинівки — на Краматорському напрямку, написав Генштаб.

Зазначимо, Фокус писав про наступ РФ, який відбувається на різних відтинках фронту. Наприклад, 24 травня російське Міноборони заявило про окупацію двох населених пунктів на території Сумської області: Локня та Юнаківка. У Сумській ОВА спростували заяви ворога.

Нагадуємо, 22 травня аналітики Інституту вивчення війни повідомили про наступ РФ під Великою Новосілкою і про просування росіян у бік Дніпропетровської області.