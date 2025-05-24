Росіяни заявили, що окупували Локню та Юнаківку у Сумській області: у ОВА відреагували (відео)

Збройні сили Російської Федерації наступають в Сумській області і могли дістатись до сіл Локня та Юнаківка, розташованих на трасі у бік Сум. Сумська обласна військова адміністрація спростувала заяви росіян, а Генштаб не підтвердив просування ворога.

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Про наступ РФ в Сумській області написало у Telegram-каналі росЗМІ ТАСС та відзвітувало російське Міноборони. На російські заяви відреагував глава Сумської ОВА Олег Григоров.

Вдень 24 травня росіяни повідомили про просування на лінії фронту на північний схід від Сум. Міноборони РФ о 12:11 написало про окупацію села Локня. Тим часом російське медіа опублікувало інформацію від Андрія Марочко, "військового експерта": допис з'явився о 1 год 24 травня. При цьому російське командування відзвітувало про бої в Юнаковці, спростувавши заяву військкора.

Наступ РФ - росЗМІ про ситуацію в Юнаківці Сумської області 24 травня Фото: Скриншот

На карті проєкту DeepState села Локня та Юнаківка позначені підконтрольними Силам оборони. Втім перше село — впритул до сірої зони, у якій точаться бої. Відстань між населеними пунктами — близько 4 км.

Наступ РФ - ситуація біля Локні та Юнаківки в Сумській області 24 травня Фото: DeepState

Наступ РФ — деталі

Олег Григоров на сторінці Facebook заявив, що ЗС РФ поширюють фейки про начебто просування до села Юнаківка. Посадовець заявив, що населений пункт потерпає від ударів російських авіабомб та атак безпілотників. З його слів, ворог діє малими штурмовими групами, які намагаються пробратись вглиб української території — до Юнаківки (8 км від кордону) та Хотінь (10 км), але їм це не вдається.

"Маю постійну комунікацію з військовими, розуміння лінії бойового зіткнення, інформацію про можливе просування ворога. Наразі інформація про захоплення Юнаківки є недостовірною. Юнаківка контролюється Україною", — заявив Григоров, не згадавши при цьому Локню.

Про те, що ЗС РФ не вдалось далі просунутись по трасі Н07 також написав глава Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. У Telegram-каналі він наголосив, що не слід вірити російським пропагандистам.

Тим часом Генштаб ЗСУ у звітах, які з'явилась о 8:00 та 16:00 24 травня не публікував деталі про бої в Сумській області. Командування показало карту з напрямками наступу РФ в Курській області, яка не змінюється кілька тижнів поспіль. На карті — напрямки атаки росіян на Олексіївку та Біловоди (на північ від Хотіня, Локні, Юнаківки).

Зазначимо, 25 квітня журналістка розповіла про наступ РФ на Сумську область. З її слів, росіяни намагаються прорватись до сіл Локня та Юнаківка. Таким чином ворог дістане до прямої траси на Суми і наблизиться до обласного центру на 25 км, написала вона.

Нагадуємо, видання Sky News навела думку західного військового експерта, який очікує наступу РФ в Харківській області.