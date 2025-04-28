25 км до центра: ВС РФ продвигаются в Сумской области, захватили три села, — журналистка

Вооруженные силы Российской Федерации с февраля 2025 года наступают в Сумской области и приближаются к Сумам. Россияне оккупировали три села и подбираются к Юнаковке. Кроме того, установка "Пион" дострелила до Песчаного на северной окраине областного центра.

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О ситуации в Сумах и области журналистка "Кордон. Медиа" Алена Яцына в 7:30 28 апреля рассказала в эфире "Еспресо".

Яцына объяснила, что жители Сумской области знают о наступлении РФ, которое началось, ориентировочно, с конца февраля 2025 года. Перед этим, в январе, изменилась "тактическая ситуация" в Курской области, и после этого местные медиа информировали о новых угрозах. По словам журналистки, россияне оккупировали села к северу от Сум: село (хутор) Новенькое, Журавка и Басовка (нет украинских позиций с начала апреля). Кроме того, враг подошел к окраинам села Беловоды и несколько недель подряд штурмует бойцов ВСУ, которые обороняют населенный пункт, сказала Яцына. Аналогичная ситуация — в селе Локня (за Басовкой). Журналистка заявила, что от передовых боев до центра Сум — 25 км.

"Там достаточно рельефная местность и эти села расположены в оврагах. И вот по одной из этих оврагов движутся группы врага и захватывают. Следующее село за Локней — это уже Юнаковка. До центра города [Сум] сейчас от линии боевого столкновения 25 км", — сообщила Яцына.

Журналистки также рассказала, как происходит наступление РФ. Как выяснилось, россияне используют малые штурмовые группы и едут "на квадроциклах, на багги, на мотоциклах, на том, что быстро едет". Бойцы ВСУ останавливают эти атаки, но некоторые вражеские солдаты успевают "проскользнуть" и спрятаться.

"И они, знаете, как вот тараканы, когда свет включаешь, то они прячутся по каким-то закоулкам, прячутся по домам, по подвалам. И таким образом понемногу, понемногу, понемногу занимают территорию. То, что мы видим, вот эти серые зоны и эти там четыре [или три] условно захваченные села, это за два месяца", — слышно на видео.

Из населенных пунктов, к которым приближаются российские войска, вывозят людей, слышно на видео. Некоторых вывозят с большим риском, потому что враг подходит вплотную. На позапрошлой неделе — дострелили до села Песчаное (на северной окраине Сум) из установки "Пион" (дальность 45 км). В то же время две последние недели ВС РФ достают дронами, сказала Яцына.

"Следующий населенный пункт — это Сумы. Мы верим в Силы обороны Украины, которые держат эту линию, держат фронт и у них это реально удается. Но мы видим, что усилия неравны", — заявила журналистка.

Наступление РФ — ситуация в Сумской области 28 апреля

На карте аналитиков DeepState видим серую зону к северу от Сум, в которой происходят боевые столкновения ВСУ с подразделениями ВС РФ. Аналитики обозначили три села в Сумской области, о которых упомянула Яцына: они находятся в зоне боев. Также видим, что от обозначенной линии боев до центра Сум — около 30 км. Чтобы до центра города было 25 км, враг должен добраться за Юнаковку (по прямой). З другой стороны, 25 км — расстояние от Локни до окраин Сум.

Фото: DeepState

Наступление РФ — Сумская область и линия фронта под Сумами 28 апреля Фото: DeepState

Тем временем Генштаб ВСУ в отчете по состоянию на 8:00 28 апреля не информировал о продвижении ВС РФ в Сумской области. На карте боевых действий, опубликованной украинским командованием, обозначены регионы в Курской области, в которых продолжаются бои. Также видим четыре стрелки наступления РФ: один — на Журавку в Сумской области (севернее) и три — между Олешней и Гуевым в Курской области (восточнее).

Наступление РФ — ситуация в Сумской и Курской областях 28 апреля Фото: Генштаб ВСУ

Отметим, 11 апреля СМИ написали о возможном наступлении РФ еще на три области Украины. Как сообщило агентство "РБК-Украина" со ссылкой на анонимный источник, россияне будут давить на Сумскую и Харьковскую области, а также, вероятно, на Черниговскую. Под Сумами враг собирается создать "буферную зону" и подойти к селу Локня, заявили источники.

Напоминаем, 14 апреля Фокус собрал информацию от военных и от аналитиков о ситуации на севере и об угрозе нового наступления ВС РФ.