Наступление войск РФ: угроза вторжения появилась для трех новых областей Украины, – СМИ

Вооруженные силы Украины готовятся отражать атаки российских войск в конце весны–начале лета на большинстве направлений фронта. Не исключены атаки на Черниговскую область.

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Об этом сообщили агентству "РБК-Украина" источники в военно-политических кругах.

Рассматривается сценарий начала наступления на приграничные районы Сумской и Харьковской областей. Силы обороны Украины не исключают попытку наступления и на Черниговскую область, хотя этот вариант признается самым маловероятным из-за неблагоприятных географических условий.

ВС РФ уже несколько недель наступают в Сумской области, чтобы вытеснить украинские силы из Курской области и одновременно создать в регионе "буферную зону". Ближайшая цель оккупантов — зайти в село Локня, говорят собеседники.

Ранее сообщалось о захвате села Журавка в Сумской области на границе с Россией

Недавно также появились данные о захвате села Журавка в Сумской области, которое находится прямо на границе с Россией. Несколько сел Сумской области ежедневно подвергаются бомбардировкам и обстрелам из артиллерии.

"Наши подразделения пытаются сдерживать россиян и направляют туда усиление", — рассказал второй источник.

Вероятность окружения российскими оккупантами города Сумы собеседники агентства оценивают как низкую. В ВСУ готовятся к различным вариантам действий россиян, в том числе к их активизации в районе Северска Донецкой области и на юге — в районе Запорожской области.

Источники отметили, что на юге ВС РФ ведут "ограниченные" атаки тактического уровня в районе острова на Днепре в Херсонской области. В случае продвижения в Донецкой области нельзя исключать и попытку захода в Днепропетровскую область.

Напомним глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх 11 апреля заявлял об отсутствии российских войск в регионе. ВСУ сдерживают штурмы в районе Журавки и Басовки.

Источники радиостанции ВВС в Генштабе ВСУ говорили о возможной угрозе окружения города Сумы. Украинсие военные удерживают остатки плацдарма в районе сел Олешня и Горналь Курской области.