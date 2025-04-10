В РФ заявили об оккупации села Журавка в Сумской области: что известно (карта)

Минобороны РФ заявляет об оккупации села Журавка в Сумской области. Группировка войск "Север" якобы совершила успешное наступление.

Related video

Об оккупации украинского населенного пункта, находящегося прямо у границы, отчиталось Министерство обороны России.

Подтверждения данной информации из независимых источников в настоящее время нет. Украинское военное командование не сообщает, под чьим контролем находится село Журавка.

Журавка стала якобы четвертым населенным пунктом в Сумской области, который захватили ВС РФ

Команда аналитиков DeepState также не подтверждают захват Журавки. На их карте село находится под контролем ВСУ.

Кроме Журавки, несколько сел Сумской области были обстреляны из артиллерии

Кроме этого, несколько сел Сумской области были обстреляны из артиллерии, оперативно-тактической и армейской авиацией. Речь идет о населенных пунктах Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолага, Локня, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки и Юнаковка.

Российские чиновники также решили подсчитать потери ВСУ в Курской области. По их данным, этот уровень "превысил 73 тысячи военнослужащих".

Z-военкоры пишут, что Журавка стала якобы четвертым населенным пунктом в Сумской области, который захватили российские войска за последние недели.

Напомним, Генштаб ВСУ подтверждал активизацию ВС РФ на Харьковском и Курском направлениях, а также в приграничной зоне в Сумской области. Украинское командование уверено, что принципиальных изменений в ситуации на фронте нет.

Кроме этого, российские войска 8 апреля хотели закрепиться возле села Басовка Сумской области. Однако Силы обороны Украины пресекли продвижение врага.