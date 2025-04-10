У РФ заявили про окупацію села Журавка в Сумській області: що відомо (карта)
Міноборони РФ заявляє про окупацію села Журавка в Сумській області. Угруповання військ "Північ" нібито здійснило успішний наступ.
Про окупацію українського населеного пункту, що розташований біля кордону, відзвітувало Міністерство оборони Росії.
Підтвердження цієї інформації з незалежних джерел наразі немає. Українське військове командування не повідомляє, під чиїм контролем перебуває село Журавка.
Команда аналітиків DeepState також не підтверджують захоплення Журавки. На їхній карті село перебуває під контролем ЗСУ.
Крім цього, кілька сіл Сумської області були обстріляні з артилерії, оперативно-тактичної та армійської авіації. Йдеться про населені пункти Біловоди, Варачине, Володимирівка, Водолага, Локня, Мар'їне, Миропілля, Могриця, Садки та Юнаківка.
Російські чиновники також вирішили підрахувати втрати ЗСУ в Курській області. За їхніми даними, цей рівень "перевищив 73 тисячі військовослужбовців".
Z-військкори пишуть, що Журавка стала нібито четвертим населеним пунктом у Сумській області, який захопили російські війська за останні тижні.
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ підтверджував активізацію ЗС РФ на Харківському і Курському напрямках, а також у прикордонній зоні в Сумській області. Українське командування впевнене, що принципових змін у ситуації на фронті немає.
Крім цього, російські війська 8 квітня хотіли закріпитися біля села Басівка Сумської області. Однак Сили оборони України припинили просування ворога.