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Воєнний фокус Російсько-українська війна

У РФ заявили про окупацію села Журавка в Сумській області: що відомо (карта)

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Фото: РИА Новости | Село Журавка в Сумській області розташоване просто біля кордону з РФ

Міноборони РФ заявляє про окупацію села Журавка в Сумській області. Угруповання військ "Північ" нібито здійснило успішний наступ.

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Про окупацію українського населеного пункту, що розташований біля кордону, відзвітувало Міністерство оборони Росії.

Підтвердження цієї інформації з незалежних джерел наразі немає. Українське військове командування не повідомляє, під чиїм контролем перебуває село Журавка.

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Журавка стала нібито четвертим населеним пунктом у Сумській області, який захопили ЗС РФ

Команда аналітиків DeepState також не підтверджують захоплення Журавки. На їхній карті село перебуває під контролем ЗСУ.

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Крім Журавки, кілька сіл Сумської області були обстріляні з артилерії

Крім цього, кілька сіл Сумської області були обстріляні з артилерії, оперативно-тактичної та армійської авіації. Йдеться про населені пункти Біловоди, Варачине, Володимирівка, Водолага, Локня, Мар'їне, Миропілля, Могриця, Садки та Юнаківка.

Російські чиновники також вирішили підрахувати втрати ЗСУ в Курській області. За їхніми даними, цей рівень "перевищив 73 тисячі військовослужбовців".

Z-військкори пишуть, що Журавка стала нібито четвертим населеним пунктом у Сумській області, який захопили російські війська за останні тижні.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ підтверджував активізацію ЗС РФ на Харківському і Курському напрямках, а також у прикордонній зоні в Сумській області. Українське командування впевнене, що принципових змін у ситуації на фронті немає.

Крім цього, російські війська 8 квітня хотіли закріпитися біля села Басівка Сумської області. Однак Сили оборони України припинили просування ворога.