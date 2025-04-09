Активизировались по всему фронту: в Генштабе прокомментировали заявление Сирского о наступлении ВС РФ

Вооруженные силы Российской Федерации активизировались на Харьковском и Курском направлении, в частности в приграничье Сумщины. Однако о принципиальных изменениях на фронте речь не идет.

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Таким образом спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховий отреагировал на новости, связанные с интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно наступления ВС РФ на Харьковскую и Сумскую области. Он добавил, что об интенсивных боевых действиях на фронте ежедневно и каждый вечер говорят и Генштаб, и президент страны.

"Убираем передергивания, исправляем акценты — и в интервью генерала Сырского видим констатацию: "Кардинально ситуация НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ... Почти неделю (до интервью, которое происходило на прошлой неделе) мы наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника НА ВСЕХ основных направлениях", — отметил спикер.

Дмитрий Лиховий отметил, что активизация врага — это фактически часть наступательных действий, которые ВС РФ начали еще в мае 2024 года. При этом ситуация остается стабильной: ВСУ осуществляют оборону и имеют успех.

По словам спикера, такие действия оккупантов не являются чем-то новым для Украины. Поэтому активизация противника на севере Сумщины и Харьковщины — это лишь констатация факта.

Наступление ВС РФ на Харьковскую и Сумскую области

Напомним, Александр Сырский в интервью для Lb.ua. заявил, что российская армия начала наступательные действия на Сумскую и Харьковскую области. Он отметил, что в течение последней недели наблюдается существенное увеличение количества наступлений со стороны россиян на всех ключевых направлениях фронта.

В связи с этим Фокус собрал информацию о том, как развивались события и какая ситуация сложилась на линии боевого соприкосновения на Сумском направлении. На данный момент украинские бойцы удерживают позиции на всех участках границы.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко добавил, что оккупанты активизировали наступление в Сумской и Харьковской областях. Он отметил, что такие действия не стоит путать с наступлением РФ на Харьков и Сумы.