Россияне начали новое наступление на Сумскую и Харьковскую области, — главком Сырский

Российская армия уже начала наступательные действия на Сумскую и Харьковскую области, о чем недавно предупреждал президент Владимир Зеленский.

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Такую информацию озвучил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский в интервью для Lb.ua.

"Я могу сказать, что президент абсолютно прав и это наступление фактически уже началось", — заявил Сырский.

Главком отметил, что в течение последней недели наблюдается существенное увеличение количества наступательных операций российских войск на всех ключевых направлениях фронта — почти вдвое. Ежемесячно российские силы растут на 8-9 тысяч человек, что в результате дает 120-130 тысяч за год. По данным на 1 января 2025 года, численность российских войск составляла 603 тысячи, а на начало апреля она уже достигла 623 тысяч.

Сырский также прокомментировал совместные учения России и Беларуси, которые планируются на осень, и возможность нового наступления с севера. По его словам, эти учения могут быть использованы для скрытого формирования группировки наступательных войск. Он напомнил, что в 2022 году именно так начиналось полномасштабное вторжение: сначала была создана группировка войск, которая проводила учения, и все надеялись, что после этого они вернутся на свою территорию.

"Это надо учитывать, поскольку наступление 2022 года может повториться осенью", — добавил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, президент России Владимир Путин пытается выиграть время и готовится к новой волне наступления, в частности на Сумщине и Харьковщине. Об этом 26 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Figaro.

Также, по сообщению New York Times, для украинских военных любые разговоры о длительном прекращении огня до сих пор воспринимаются как опасная утопия. В постоянно угрожающей ситуации, военнослужащие, участвующие в боевых действиях в Украине, должны поддерживать максимальную концентрацию и не обращать внимание на сообщения о перемирии.