"Готовится к весеннему наступлению": Путин планирует пойти на Сумщину и Харьковщину, — Зеленский

Президент Украины отметил, что планировалось начать эту операцию еще восемь месяцев назад, но ее удалось сорвать благодаря Курской операции.

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Президент России Владимир Путин пытается затянуть время и готовится к новому наступлению, в частности на Сумщине и Харьковщине. Об этом 26 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для Le Figaro.

"Я также могу подтвердить, что Путин пытается выиграть время и готовится к весеннему наступлению. Мы видим подготовку к этой будущей операции", — сказал Зеленский.

Также президент отметил, что Украина поделилась разведданными с союзниками и призвал оценивать ситуацию реалистично.

Украинский лидер отметил, что Путин планировал начать эту операцию еще восемь месяцев назад, однако ее удалось сорвать благодаря Курской операции. Теперь Путину необходимо время для подготовки.

Также стоит напомнить, что 25 марта командир дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады НГУ сообщил, что российские войска движутся в направлении Днепропетровской области. Российские войска наступают из района Воздвиженки в Донецкой области, пытаясь взять под контроль трассу Покровск-Константиновка, а также продвигаются со стороны Котлиного и Удачного в направлении Днепропетровской области.

Также Фокус писал о том, что российские войска активизировали наступление на Торецк и пытаются обойти город с флангов. Чтобы удержать темп наступления, оккупанты перебросили резервы из Курахово.