В сторону Днепропетровщины: оккупанты построили свой маршрут на Донбассе, — офицер НГУ (карта)

Командир дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады НГУ заявил, что российские войска продвигаются в Днепропетровскую область.

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Российские войска атакуют по направлению Воздвиженка в Донецкой области, пытаясь выйти на трассу Покровск-Константиновка, а также по направлению Котлиное-Удачное продвигаются в направлении Днепропетровщины. Об этом 25 марта сообщил командир дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады НГУ Виталий Литвин в эфире телемарафона.

Литвин отметил, что на Покровском направлении враг сосредоточился на обходе агломерации этих населенных пунктов и стремится сохранить интенсивность своих штурмовых действий. Он штурмует с направления Воздвиженка, пытаясь выйти на трассу Покровск-Константиновка, а с направления Котлиное-Удачное продвигается в сторону Днепропетровской области с целью выйти на трассу Покровск-Днепр, чтобы охватить эти населенные пункты.

По его словам, украинские военные ориентированы на выявление артиллерийских систем, поддерживающих эти штурмовые группы, с целью их уничтожения.

"То есть сейчас подразделения дивизиона артиллерийской разведки в воздухе держат средства БПЛА, когда они обнаруживают артиллерийские системы или когда они отправляются в район разведки и обнаруживают передвижение штурмовых групп или вражеской техники наши артиллерийские системы сразу их уничтожают", — сказал Литвин.

Стоит напомнить, что ВС РФ продвигаются в направлении Торецка. ВСУ оставили несколько своих позиций.

Также Фокус писал, о том что РФ возобновила штурмы на Покровском направлении. Оккупанты вернулись к активным атакам.