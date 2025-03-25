РФ возобновила штурмы на Покровском направлении: в Нацгвардии рассказали о новых методах оккупантов (видео)

Начальник пресс-службы бригады "Червона калина" отметил, что ситуация на Покровском направлении снова сложная. Оккупанты вернулись к активным штурмам.

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Враг значительно активизировался на Покровском направлении, они начали гораздо чаще атаковать. Ситуация с их штурмами похожа на ту, которая была в начале активной фазы. Об этом 25 марта в эфире "Київ 24" заявил начальник пресс-службы бригады "Червона калина" Нацгвардии Украины Николай Коваль.

Коваль отметил, что группы врага начали активно использовать FPV-дроны и артиллерию, в частности, артиллерию калибра 122 мм, что позволяет им интенсивно обстреливать украинские позиции.

Также он добавил, что параллельно с использованием FPV-дронов работает пехота, что затрудняет сдерживание врага из-за большого и активного натиска.

Начальник пресс-службы бригады "Червона калина", также заявил, что наши бойцы крепко держат оборону, но натиск врага становится сильнее.

"Мы успешно отражаем штурмы, мы держим оборону. Но враг каждый день пытается прорвать нашу линию обороны и дойти и закрепиться на наших позициях", — сказал Николай Коваль.

Подытоживая, он отметил, что основная задача — это находить врага и нейтрализовать его.

"Сейчас нам очень важно выявлять врага и уничтожать его", — подытожил начальник пресс-службы.

Также стоит напомнить, что ВСУ сбили наступательный темп РФ. Оккупанты начали перебрасывать резервы из Донецкой области на границу с Белгородской областью

Также Фокус писал о том, что ВС РФ продвинулись в двух точках под Покровском и Новопавловкой. Командование сообщило о более чем 30 атаках врага на Покровском направлении.