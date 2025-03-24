Заняли до 2 км: ВС РФ продвинулись в двух точках под Покровском и Новопавловкой (карты)

Российские войска пытаются продвинуться к трассам Т0504 и N15, показывает карта аналитиков DeepState. Командование сообщило о более 30 атаках врага на Покровском направлении.

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Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации прогнули линию фронта восточнее Покровска Донецкой области и южнее Новопавловки рядом с Курахово. О продвижении врага аналитики проекта DeepState написали в Telegram-канале.

Сообщение аналитиков появилось в 20:38 24 марта. Проект DeepState рассказал о действиях врага в двух точках на фронте, но никаких деталей не добавили.

Покровское направление. На данном отрезке фронта ВС РФ сумели продвинуться на восточном фланге в 28 км от Покровска. Враг добрался до села Тарасовка, расположенного возле Барановки и Воздвиженки. В 4 км — дорога Т0504, которая соединяет Константиновку с Мирноградом и Покровском. Ориентировочное продвижение россиян — около 1,9 км.

Бои на Донбассе — ситуация на Покровском направлении 24 марта Фото: DeepState

Новопавловское направление. Российские войска имеют успехи рядом с селом Разлив, говорится в заметке DeepState. На карте аналитиков видим, что населенный пункт расположен к западу от оккупированного Курахово и южнее Константинополя. Враг все ближе к трассе N15, к которому от Разлива направляется местная дорога. Возможное продвижение россиян — на 2,5 км, показывает карта.

Бои на Донбассе — ситуация на Новопавловском направлении 24 марта Фото: DeepState

Бои на Донбассе — данные Генштаба ВСУ

24 марта украинское командование сообщило о ситуации на фронте, в частности — об атаках врага на направлениях, о которых упомянули аналитики DeepState. По состоянию на 16 час. ВС РФ на Покровском направлении атаковали 31 раз — это наибольшее количество по сравнению с другими участками. В заметке командования указано 12 населенных пунктов, возле которых происходили бои, при этом Тарасовка не упоминалась. На Новопавловском направлении насчитали восемь российских штурмов. Некоторые из них состоялись в направлении Константинополя, доложило командование.

Отметим, вечером 24 марта боец Сил обороны с позывным "Мучной" рассказал о боях под Покровском. По словам бойца, происходят бои возле сел Успеновка, Надиевка и Андреевка. Враг пытался пробраться между реками Соленая и Волчья, но откатился под ударами ВСУ. Вместе с тем, ВС РФ мешают продвижению украинцев, массово применяя дроны и минометы, написал "Мучной".

В то же время представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов пояснил, что после паузы враг начал наращивать силу ударов на Покровском направлении. Впрочем, офицер подтвердил истощенность российской армии и отметил, что интенсивность атак не поднялась до февральских пиков.

Напоминаем, мэр Покровска Руслан Требушкин записал скандальное видео, в котором на русском языке обратился к слушателям.