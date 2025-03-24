Интенсивность растет: в ВСУ сообщили о возобновлении наступления ВС РФ на Покровск

Российские войска снова стремятся укрепить свои позиции вблизи Покровска, хотя уровень атак остается ниже, чем в феврале.

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Российские оккупанты снова пытаются улучшить свое тактическое положение в районе Покровска в Донецкой области, однако их активность пока не достигла уровня февральских боев. Об этом 24 марта во время телемарафона сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов.

Трегубов отметил, что на Покровском направлении российские войска подверглись значительному истощению за последние два месяца. В течение первых десяти дней марта они сделали паузу, что привело к резкому снижению количества боестолкновений в этом районе. Однако впоследствии интенсивность боевых действий снова возросла, что свидетельствует о восстановлении сил противника и их дальнейших попытках улучшить тактическое положение возле Покровска.

Он также подчеркнул, что уровень интенсивности боев пока не достиг февральских показателей, поскольку российские силы понесли потери как в живой силе, так и в техническом оснащении.

"Хотя интенсивность частично все же восстановилась. Это указывает на то, что россияне просто понесли под Покровском большие потери. Они не могут оставить это направление, потому что оно все еще входит в реализацию их стратегических планов по контролю этой части Донецкой области, однако у них не получается", — заявил Трегубов.

Ситуация возле Покровска на карте DeepState по состоянию на 23 марта Фото: Скриншот

Стоит напомнить, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция заставила российские войска перебросить часть сил от Покровска. Главная цель этой операции была выполнена.

Также Фокус писал о том, что мэр Покровска, выступающий за "мир с Россией", стал фигурантом скандала. Он записал видео из Бельгии на русском языке и был раскритикован известным волонтером.