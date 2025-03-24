Мэр Покровска, который призывает к "миру с РФ", оказался в центре скандала

Руслан Требушкин записал видео в Брюсселе и на русском языке пожелал всем мира.

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Руслан Требушкин, мэр города Покровск в Донецкой области, который находится под постоянными атаками российской армии, записал видео из Бельгии и был раскритикован известным волонтером. Об этом сообщает "Вчасно".

Обращение Требушкина, записанное в Брюсселе

Руслан Требушкин сейчас находится за границей, где именно не известно. Периодически он записывает видео, которые выкладывает в Instagram, где исключительно на русском языке призывает президента Украины Владимира Зеленского к миру. Подобное видео появилось 24 февраля. Он признает, что город почти разрушен обстрелами, но не говорит, кто обстреливает город, также Требушкин говорит о полномасштабном вторжении на территорию Украины, но не говорит, какая страна это сделала.

Что известно о мэре Покровска Руслане Требушкине

Он продолжает называть себя мэром Покровска, хотя, как сообщают некоторые СМИ и сами жители города, после создания в Покровске военно-гражданской администрации в 2022 году, Руслан Требушкин почти перестал выходить на связь. Какое-то время его еще видели в городе, потом он исчез окончательно. Появлялась информация, что он переехал в Киев, впоследствии стало известно, что он выехал за границу.

Скандал вызвало видео, которое 22 марта городской голова Покровска записал, обращаясь к украинским беженцам в Европе. Чиновник сообщил, что в Брюсселе, находится центр регистрации беженцев из Украины, где оказывают помощь.

В то же время обращаясь к жителям Украины, и непосредственно жителей Покровска, он заявил об усталости украинцев от войны и ежедневной жизни под обстрелами.

Реакция на видео Требушкина от волонтера

На видео отреагировал известный волонтер Денис "Голландец" Христов. Он записал видео в ответ в котором отметил, что он сам периодически посещает Покровск, но мэра там не видел.

Пост Дениса Христова

"Я думал, что мэр — это тот, кто остается в городе или хотя бы в Украине. Странно — я думал, что мэр должен оставаться в своем городе. По меньшей мере в своем государстве", — заявил Денис Христов.

Он также отметил, что вместо рекламы зарубежного центра помощи беженцам Руслану Требушкину стоило бы оставить координаты мест, куда жители города Покровск могут выехать в пределах Украины — в частности, люди старшего возраста и маломобильные.

"Лежачим людям некуда выезжать. И да, там еще остаются дети! Они выбирают оставаться в разрушенном доме, в своем подвале, чем выезжать без денег неизвестно куда. С Бельгией все понятно — там все прекрасно. А что людям делать здесь, в Украине? Уважаемый мэр, оставьте координаты, пожалуйста", — сказал Христов в своем обращении.

Реакция властей Покровска

После того, как Руслан Требушкин опубликовал свое обращение к Владимиру Зеленскому, Покровская городская военная администрация опубликовала пост в ответ, в котором отметила, что Покровская МВА работает в прифронтовой зоне, на себе испытывая все сверхтяжелые условия, которые несет полномасштабная война.

Обращение Руслана Требушкина к Владимиру Зеленскому

В соответствии с законодательством, с момента введения военной администрации руководство громадой осуществляет исключительно ее начальник, который назначен на должность Президентом Украины, а должностное лицо территориальной громады — городской голова Руслан Требушкин находится в официальном простое до прекращения или отмены военного положения в Украине.

Пост Покровской МВА Фото: Скриншот

"Призываем жителей громады не поддаваться на манипуляции. Судьба нашей громады и всей страны зависит от устойчивости, единства и поддержки Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении. Больше заявления Требушкина Покровская МВА не комментировала.

Напомним, 18 марта секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что ВСУ удалось остановить наступление ВС РФ на Покровск благодаря Курской операции, которая заставила врага перенаправить свои силы.