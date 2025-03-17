"Очень профессионально": в Раде объяснили, почему ВСУ удалось остановить наступление россиян на Покровск

По словам Романа Костенко, если бы Украина не оттянула российские резервы на другие направления, то неизвестно, был ли бы сейчас Покровск под контролем ВСУ.

Related video

Вооруженным силам Украины удалось остановить наступление ВС РФ на Покровск благодаря Курской операции, которая заставила врага перенаправить свои силы. Об этом в комментарии "РБК Украина" заявил секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Если активность идет на одном из направлений, то на другом направлении конечно не может враг активничать на всех направлениях. Мы видим на протяжении всей войны, если враг где-то включается, то другие направления у него не такие активные. Мы видели как на Покровск — то Курск стоял, сейчас наоборот, то Покровск стал", — сказал Костенко.

Он уточнил, что наступление россиян на Покровск ВСУ удалось остановить еще при Андрее Гнатове, которого 16 марта Владимир Зеленский назначил начальником Генштаба.

"Там большая его заслуга в том, что он остановил это наступление на Покровск. После него уже перехватил это дело генерал Михаил Драпатий. Сейчас тоже добросовестно сдерживает врага, очень профессионально", — отметил Костенко.

По его словам, и Драпатий, и Гнатов — профессиональные генералы.

"Можно сказать, что те резервы, которые были оттянуты с помощью Курской операции, если бы они были использованы на этих направлениях — на Покровском или Харьковском, — то трудно спрогнозировать, была бы такая ситуация, был бы Покровск под нами", — подчеркнул Костенко.

Напомним, бойцы "Азова" взорвали позиции россиян под Покровском.

12 марта Роман Костенко заявил, что во время перемирия мобилизацию не остановят.