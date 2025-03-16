Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ: им стал генерал Андрей Гнатов (фото)

Глава государства официально назначил новым начальником Генштаба ВСУ генерал-майора Андрея Гнатова. Предыдущий начальник генерал Баргилевич перейдет на должность генерального инспектора Минобороны.

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора ВСУ Андрея Гнатова на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале главы государства.

"Назначить Гнатова Андрея Викторовича начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", — указано в тексте президентского указа №170/2025 от 16 марта.

Указ Зеленского о назначении Андрея Гнатова (фото: скриншот)

Предыдущий руководитель Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич, был уволен с занимаемой должности, о чем говорится в указе Зеленского №169/2025.

"Уволить Баргилевича Анатолия Владиславовича с должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", — указано в тексте указа главы государства.

Указ об увольнении Баргилевича (фото: скриншот)

Впоследствии в Генеральном штабе ВСУ подтвердили информацию о замене начальника. Там сообщили, что генерал-майор Гнатов был назначен на эту должность с целью "улучшения качества управления войсками".

"Перед генерал-майором Андреем Гнатовым поставлена задача повысить эффективность управленческой вертикали Вооруженных Сил, в частности в процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры, оперативность в принятии и реализации решений Ставки Верховного Главнокомандующего, а также воплощение боевого опыта в планировании и управлении войсками", — сообщают в Генштабе ВСУ.

Также там добавили, что уже бывший начальник Генштаба генерал-лейтенант Баргилевич перейдет на должность Генерального инспектора Министерства обороны Украины.

"Новый Генеральный инспектор МО Украины получил важные задачи по контролю за процессами реформ, которые внедряются в армии, проверкой соблюдения законодательства и принятых решений в системе Минобороны с учетом его богатого управленческого опыта, полученного в Вооруженных Силах", — добавляют в Генштабе.

Что известно о генерал-майоре Андрее Гнатове

Будущий глава Генштаба ВСУ окончил Харьковский институт танковых войск в 2001 году. Он начал свою военную службу в батальоне морской пехоты, где он служил в Крыму до аннексии полуострова Россией. Оставшись верным присяге, Гнатов перебрался на материковую часть Украины, продолжив службу в ВСУ.

С 2016 до 2018 года военный занимал должность начальника штаба 36-й отдельной бригады морской пехоты. С 2018 до 2021 года был командиром этой бригады, которая впоследствии получила почетное наименование в честь контр-адмирала Михаила Белинского. Именно под его руководством были сформированы подразделения обновленной морской пехоты, в которые вошли части, покинувшие оккупированный Крым.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, Гнатова назначили заместителем командующего войсками ОК "Юг". Он возглавлял оборону Николаева, а в июне 2022 года Гнатов получил звание бригадного генерала. В ноябре того года стал одним из командующих освобождением Херсонской области.

В 2023 году генерал Гнатов руководил обороной Бахмута, который находился в зоне ответственности ОСГВ "Хортица". В июне 2024, президент Зеленский назначил его командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины, однако в январе 2025 командующего перевели на работу в Генштаб ВСУ.

Генерал-майор Гнатов отмечен рядом государственных наград, в частности орденом Богдана Хмельницкого и Крестом боевых заслуг.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил Драпатого командующим ОСГВ "Хортица". Драпатый будет совмещать эту должность с полномочиями командующего Сухопутными войсками ВСУ. По словам президента Зеленского, это позволит лучше согласовывать боевые задачи с подготовкой бригад.

Впоследствии стало известно, что генерал-майор Гнатов стал заместителем начальника Генштаба ВСУ. В июне 2024 года указом президента Украины Андрей Гнатов был назначен командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины.