Зеленський призначив нового начальника Генштаба ЗСУ: ним став генерал Андрій Гнатов (фото)

Глава держави офіційно призначив новим начальником Генштабу ЗСУ генерал-майора Андрія Гнатова. Попередній начальник генерал Баргилевич перейде на посаду генерального інспектора Міноборони.

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Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-майора ЗСУ Андрія Гнатова на посаду начальника Генерального штабу Збройних сил України. Про це йдеться в указі президента, опублікованому на офіційному порталі глави держави.

"Призначити ГНАТОВА Андрія Вікторовича начальником Генерального штабу Збройних Сил України", — вказано в тексті президентського указу №170/2025 від 16 березня.

Указ Зеленського про призначення Андрія Гнатова (фото: скриншот)

Попередній керівник Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич, був звільнений із займаної посади, про що йдеться в указі Зеленського №169/2025.

"Звільнити Баргилевича Анатолія Владиславовича з посади начальника Генерального штабу Збройних Сил України", — вказано в тексті указу глави держави.

Указ про звільнення Баргилевича (фото: скриншот)

Згодом у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили інформацію про заміну начальника. Там повідомили, що генерал-майора Гнатова було призначено на цю посаду з метою "покращення якості управління військами".

"Перед генерал-майором Андрієм Гнатовим поставлено завдання підвищити ефективність управлінської вертикалі Збройних Сил, зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури, оперативність в прийнятті і реалізації рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, а також втілення бойового досвіду у плануванні та управлінні військами", — повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Також там додали, що вже колишній начальник Генштабу генерал-лейтенант Баргилевич перейде на посаду Генерального інспектора Міністерства оборони України.

"Новий Генеральний інспектор МО України отримав важливі завдання щодо контролю за процесами реформ, які впроваджуються в армії, перевіркою дотримання законодавства і прийнятих рішень в системі Міноборони з урахуванням його багатого управлінського досвіду, здобутого у Збройних Силах", — додають у Генштабі.

Що відомо про генерал-майора Андрія Гнатова

Майбутній очільник Генштабу ЗСУ закінчив Харківський інститут танкових військ у 2001 році. Він розпочав свою військову службу в батальйоні морської піхоти, де він служив в Криму до анексії півострова Росією. Залишившись вірним присязі, Гнатов перебрався на материкову частину України, продовживши службу в ЗСУ.

З 2016 до 2018 року військовий обіймав посаду начальника штабу 36-ї окремої бригади морської піхоти. З 2018 до 2021 року був командиром цієї бригади, яка згодом отримала почесне найменування на честь ім’я контрадмірала Михайла Бєлінського. Саме під його керівництвом були сформовані підрозділи оновленої морської піхоти, до яких увійшли частини, що залишили окупований Крим.

Від повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Гнатова призначили заступником командувача військ ОК "Південь". Він очолював оборону Миколаєва, а в червні 2022 року Гнатов отримав звання бригадного генерала. Вже в листопаді того року став одним із командувачів звільненням Херсонської області.

У 2023 році генерал Гнатов керував обороною Бахмута, який перебував у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця". В червні 2024, президент Зеленський призначив його командувачем Об’єднаних сил Збройних сил України, однак у січні 2025 його перевели на роботу до Генштабу ЗСУ.

Генерал-майор Гнатов відзначений низкою державних нагород, зокрема орденом Богдана Хмельницького та Хрестом бойових заслуг.

Раніше повідомлялося, що Зеленський призначив Драпатого командувачем ОСУВ "Хортиця". Драпатий суміщатиме цю посаду з повноваженнями командувача Сухопутних військ ЗСУ. За словами президента Зеленського, це дозволить краще узгоджувати бойові завдання з підготовкою бригад.

Згодом стало відомо, що генерал-майор Гнатов став заступником начальника Генштабу ЗСУ. У червні 2024 року указом президента України Андрій Гнатов був призначений командувачем Об’єднаних сил Збройних сил України.