Ключове призначення на фронті: генерал Михайло Драпатий очолить ОСУВ "Хортиця"

Драпатий суміщатиме цю посаду з повноваженнями командувача Сухопутних військ ЗСУ. За словами президента Зеленського, це дозволить краще узгоджувати бойові завдання з підготовкою бригад.

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Президент України Володимир Зеленський 26 січня оголосив про рішення посилити командний склад на найскладніших ділянках фронту в Донецькій області. На посаду керівника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" призначено генерал-майора Михайла Драпатого.

Це угруповання діє на ключових напрямках фронту, де тривають найбільш запеклі бойові дії. Зокрема, відповідає за ділянку фронту поблизу селища Велика Новосілка Донецької області, де українські підрозділи відступили через загрозу оточення.

Примітно, що Михайло Драпатий збереже за собою посаду командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, найбільшого структурного елемента армії. Таке рішення, за словами президента, дасть змогу краще узгоджувати бойові завдання з підготовкою бригад.

Зеленський також наголосив, що стандарти комплектування та тренування військових підрозділів визначатимуться виключно потребами фронту. Це свідчить про цілеспрямований підхід до посилення оборонних спроможностей на ключових напрямках.

Кар'єра Михайла Драпатого

У листопаді президент Володимир Зеленський призначив генерал-майора Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ. За останній рік він зарекомендував себе в лавах збройних сил як грамотний "кризовий менеджер", якого неодноразово перепризначали на найважливіші та найважчі ділянки фронту. Так Драпатий відомий участю у визволенні окупованого Маріуполя у 2014 році.

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У березні 2022 року він керував обороною Кривого Рогу, де українським військам вдалося зупинити просування супротивника і стабілізувати лінію фронту. Пізніше він очолив оперативне угруповання "Херсон" і став одним із командувачів, які забезпечили звільнення правобережжя Херсонської області.

У лютому 2024 року Михайло Драпатий був призначений заступником начальника Генерального штабу ЗСУ. У травні того ж року, на тлі наступу російських військ на північ Харківської області, він прийняв командування оперативно-тактичним угрупованням військ "Харків", змінивши на цій посаді Юрія Галушкіна.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Міноборони хоче провести комплексний аналіз діяльності командування Сухопутних військ для побудови більш ефективної та сильної армії. Важливим моментом аналізу стане процес мобілізації та робота ТЦК.