Ключевое назначение на фронте: генерал Михаил Драпатый возглавит ОСГВ "Хортица"

Драпатый будет совмещать эту должность с полномочиями командующего Сухопутными войсками ВСУ. По словам президента Зеленского позволит лучше согласовывать боевые задачи с подготовкой бригад.

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Президент Украины Владимир Зеленский 26 января объявил о решении усилить командный состав на наиболее сложных участках фронта в Донецкой области. На пост руководителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" назначен генерал-майор Михаил Драпатый.

Данная группировка действует на ключевых направлениях фронта, где продолжаются наиболее ожесточенные боевые действия. В частности, отвечает за участок фронта вблизи поселка Великая Новоселка Донецкой области, где украинские подразделения отступили из-за угрозы окружения.

Примечательно, что Михаил Драпатый сохранит за собой должность командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, крупнейшего структурного элемента армии. Такое решение, по словам президента, позволит лучше согласовывать боевые задачи с подготовкой бригад.

Зеленский также подчеркнул, что стандарты комплектования и тренировки военных подразделений будут определяться исключительно нуждами фронта. Это свидетельствует о целенаправленном подходе к усилению оборонных возможностей на ключевых направлениях.

Карьера Михаила Драпатого

В ноябре президент Владимир Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого новым командующим Сухопутными войсками ВСУ. За последний год он зарекомендовал себя в рядах вооруженных сил как грамотный "кризис-менеджер", которого не раз переназначали на наиболее важные и тяжелые участки фронта. Так Драпатый известен участием в освобождении оккупированного Мариуполя в 2014 году.

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В марте 2022 года он руководил обороной Кривого Рога, где украинским войскам удалось остановить продвижение противника и стабилизировать линию фронта. Позже он возглавил оперативную группировку "Херсон" и стал одним из командующих, обеспечивших освобождение правобережья Херсонской области.

В феврале 2024 года Михаил Драпатый был назначен заместителем начальника Генерального штаба ВСУ. В мае того же года, на фоне наступления российских войск на север Харьковской области, он принял командование оперативно-тактической группировкой войск "Харьков", сменив на этом посту Юрия Галушкина.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Минобороны хочет провести комплексный анализ деятельности командования Сухопутных войск для построения более эффективной и сильной армии. Важным моментом анализа станет процесс мобилизации и работа ТЦК.