Командование Сухопутных войск ВСУ комплексно проверят: что будет с мобилизацией

Решения командования самого многочисленного и стратегически важного вида войск влияют на боеспособность армии. Важным моментом анализа станет процесс мобилизации и работа ТЦК.

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Министерство обороны Украины хочет провести комплексный анализ деятельности командования Сухопутных войск для построения более эффективной и сильной армии. Об этом сообщил в Facebook министр обороны Украины Рустем Умеров.

Вначале Умеров признал, что будущая победа над российскими войсками нуждается в глубоком анализе опыта и честном понимании ошибок. Особенно это касается самого многочисленного и стратегически важного вида войск в системе ВСУ.

Именно командование Сухопутных войск отвечает за мобилизацию, подготовку, комплектование и эффективность боевых подразделений, акцентировал внимание Умеров.

События в Сухопутных войсках оказывают непосредственное влияние на ситуацию на фронте. Новый командующий Сухопутными войсками, генерал-майор Михаил Драпатый должен иметь полную картину положения дел.

Главная инспекция Минобороны проведет комплексный анализ по следующим направлениям:

​организационная структура и полномочия командования;

​эффективности управленческих процессов;

​проверка соблюдения законодательства.

По результатам проверки проведут реформы в системе управления и кадровой политики в командовании Сухопутными войсками, будут оптимизировать управленческие процессы и усиливать боеспособность подразделений новыми подходами к подготовке.

Фокус ранее писал, что нужно иметь с собой мобилизованным, где проходят базовую военную подготовку. Прежде всего, нужно иметь вещи для личной гигиены, металлическую посуду и прочее.

Во время полномасштабной войны сотрудники ТЦК могут мобилизовать мужчин старше 50 лет. Однако украинские командиры, по заверению представителей власти, неохотно берут возрастных солдат в подразделения из-за проблем со здоровьем.