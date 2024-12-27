Мобилизация в Украине: что брать в учебные центры для БЗВП (видео)

Общий объем вещей, которые граждане могут взять с собой на БЗВП, ограничен 50 литрами, отметили в центре рекрутинга Drone Force. Теплое одеяло, например, лучше не брать, потому что оно просто не поместится в рюкзак.

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Украинцы, когда попадают в учебный центр для прохождения базовой военной подготовки (БВВП), могут быть уверены, что на полигоне в воинской части им выдадут основное снаряжение. В то же время следует взять с собой вещи для личной гигиены, металлическую посуду, другие мелочи, которые сделают пребывание более комфортным. О вещах, которые стоит подготовить для БЗВП, представитель Центра рекрутинга Drone Force Сухопутных войск ВСУ Игорь Рыжанков рассказал в видео на странице Facebook.

В заметке объясняется, что все граждане, и мобилизованные, и добровольцы, идя в армию, должны пройти базовую военную подготовку в учебных центрах. Большинство вещей, необходимых для пребывания в армии, выдает государство. В то же время есть вещи, которые стоит принести с собой. При этом важно помнить, что они должны поместиться в рюкзак объемом 40-50 л. С другой стороны, не следует спешить с закупкой амуниции, например, плитоносок. Уже во время БЗВП человек поймет, что ему лично удобнее, отметили в Drone Force.

"Вся базовая базовая амуниция, базовое снаряжение, все выдается. Но мелочи, те, которые выше упомянуто перечислил, сделают ваше прохождение без БЗВП более комфортным", — слышны слова рекрутера Игоря Рыжанкова на видео.

Обучение в ВСУ — что брать на БЗВП

На видео Drone Force показали, какие именно вещи стоит взять в учебный центр:

средства личной гигиены — для умывания, для бритья и т.д;

посуда — металлические тарелка, кружка, ложка;

одежда — нижнее белье (2-3 шт.), трекинговые антибактериальные носки (несколько пар), футболки (количество не указано), полотенца, теплые вещи в зависимости от сезона, резиновая обувь для душа, дождевик. Отдельно отмечается, что брать теплое одеяло не стоит, потому что оно не влезет в рюкзак;

средства для шитья — игла, нитка;

канцелярские принадлежности — черная шариковая ручка, карандаши, записные книжки;

аптечка с набором лекарств, которые подходят владельцу;

набор вещей для марша — спички, налобный фонарик с красным светом, зажигалка, нож или набор инструментов мультитул;

зарядные устройства для гаджетов, удлинитель, пауэрбанк.

Рекрутер дополнительно объяснил, что стоит взять еще один комплект летней формы и берцы. О зимнем комплекте не упомянул, впрочем, видео с инструкциями снималось летом.

"Ваша форма, которую вам выдадут в учебном центре, она может испачкаться, намокнуть. Вам нужно будет во что-то переодеться, и дальше работать", — сказал он.

Какие вещи запрещено привозить на БЗВП:

алкоголь;

наркотические вещества.

На видео, созданном Центром рекрутинга Drone Force, можно увидеть, как выглядят мобилизованные, как они тренируются на полигоне, умываются, едят, какие вещи приносят из дома, а какие получают на месте в учебном центре. На странице Facebook центра также показали кадры подготовки операторов дронов: как они управляют БПЛА разного типа.

Обучение в ВСУ — как Drone Force готовит рекрутов Обучение в ВСУ — операторы Drone Force Обучение в ВСУ — как оператор Drone Force привязывает груз к БПЛА Обучение в ВСУ — команда Drone Force

БЗВУ — детали военного обучения

Отметим, летом 2024 года Фокус писал об учебной программе базовой военной подготовки. В Винницком терцентре комплектования рассказали, что программа рассчитана на 30 суток (с тех пор продолжительность выросла до 45). В течение этого времени людям вычитывают 18 дисциплин. Будущие бойцы проходят индивидуальную подготовку и обучение в составе взвода. Распределение практических часов — от 76 до 86%, говорилось на видео военкомата.

Напоминаем, 1 ноября командующий Сухопутных войск Александр Павлюк рассказал о новой системе БЗВП, которую вводят в Украине.