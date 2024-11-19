Программу и продолжительность БЗВП изменили: как с 1 ноября готовят мобилизованных в Украине

Подготовка новобранцев теперь длится в полтора раза дольше. Командующий Сухопутных войск Александр Павлюк рассказал о новых упражнениях и акцентах программы.

Курсы базовой подготовки после мобилизации 2024 года изменились. Деталями в интервью "Укринформу" 19 ноября поделился командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Мобилизация 2024: продолжительность БЗВП

С 1 ноября продолжительность курса базовой военной подготовки (БВВП) в учебных центрах и центрах подготовки изменилась. Теперь новобранцев готовят в течение 45 дней вместо 30.

"То есть она увеличилась в полтора раза. К тому же программа стала не только длиннее, но и изрядно изменилась качественно", — подчеркнул Павлюк.

Мобилизация 2024: как изменилась БЗВП

Командующий Сухопутных войск заверил, что подготовка украинцев после мобилизации 2024 года качественно "существенно выросла". Состоялась уже четвертая редакция курса за время полномасштабной войны. В программу внесли новые элементы, стало больше практики и противодронной подготовки.

"Война постоянно меняется, и мы должны готовить военнослужащих с учетом этих изменений. Бойцы должны быть готовы к той ситуации на поле боя, которая есть сейчас. Действительно, за эти тысячу дней война существенно изменилась", — объяснил генерал-лейтенант.

Он привел пример, что с 1 ноября новобранцы активно изучают противодействие БПЛА, РЭБ, оборудование и маскировку позиций. Среди новых упражнений — сбивание беспилотника из помпового ружья.

"Новобранцы отрабатывают ее по имитированному дрону. То есть по цели, которая прикреплена к реальному беспилотнику", — уточнил Павлюк.

Кроме того, на мобилизованных осуществляют имитационные сбросы с дронов. Командующий подчеркнул, что важно, чтобы будущие защитники привыкали к реалиям современной войны и понимали, как противодействовать.

Генерал-лейтенант рассказал, что по обновленной программе уделяется больше внимания тому, как действовать при непосредственном столкновении с противником, подходе к траншеям и их зачистке. Также внимание теперь больше сосредоточено на бросании ручных гранат в различных условиях и стрельбе на коротких расстояниях.

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