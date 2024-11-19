Програму й тривалість БЗВП змінили: як з 1 листопада готують мобілізованих в Україні

Підготовка новобранців тепер триває в півтора раза довше. Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк розповів про нові вправи та акценти програми.

Курси базової підготовки після мобілізації 2024 змінились. Деталями в інтерв’ю "Укрінформу" 19 листопада поділився командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Мобілізація 2024: тривалість БЗВП

З 1 листопада тривалість курсу базової військової підготовки (БЗВП) в навчальних центрах та центрах підготовки змінилась. Тепер новобранців готують впродовж 45 днів замість 30.

"Тобто вона збільшилась в півтора раза. До того ж програма стала не лише довшою, а й неабияк змінилась якісно", — підкреслив Павлюк.

Мобілізація 2024: як змінилась БЗВП

Командувач Сухопутних військ запевнив, що підготовка українців після мобілізації 2024 якісно "суттєво зросла". Відбулася вже четверта редакція курсу за час повномасштабної війни. До програми внесли нові елементи, стало більше практики та протидронової підготовки.

"Війна постійно змінюється, і ми повинні готувати військовослужбовців з урахуванням цих змін. Бійці мають бути готовими до тієї ситуації на полі бою, яка є нині. Дійсно, за ці тисячу днів війна суттєво змінилася", — пояснив генерал-лейтенант.

Він навів приклад, що з 1 листопада новобранці активно вивчають протидію БПЛА, РЕБ, обладнання та маскування позицій. Серед нових вправ — збиття безпілотника з помпової рушниці.

"Новобранці відпрацьовують її по імітованому дронові. Тобто по цілі, що прикріплена до реального безпілотника", — уточнив Павлюк.

Окрім того, на мобілізованих здійснюють імітаційні скиди з дронів. Командувач наголосив, що важливо, щоб майбутні захисники звикали до реалій сучасної війни та розуміли, як протидіяти.

Генерал-лейтенант розповів, що за оновленою програмою приділяється більше уваги тому, як діяти при безпосередньому зіткненні з противником, підході до траншей і їх зачистці. Також увага тепер більше зосереджена на киданні ручних гранат за різних умов і стрільбі на коротких відстанях.

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