Мобілізація в Україні: що брати у навчальні центри для БЗВП (відео)

Загальний об'єм речей, які громадяни можуть взяти з собою на БЗВП, обмежений 50 літрами, наголосили в центрі рекрутингу Drone Force. Теплу ковдру, наприклад, краще не брати, бо вона просто не поміститься в рюкзак.

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Українці, коли потрапляють у навчальний центр для проходження базової військової підготовки (БЗВП), можуть бути впевнені, що на полігоні у військовій частині їм видадуть основне спорядження. Водночас слід взяти з собою речі для особистої гігієни, металевий посуд, інші дрібниці, які зроблять перебування комфортнішим. Про речі, які варто підготувати для БЗВП, представник Центру рекрутингу Drone Force Сухопутних військ ЗСУ Ігор Рижанков розповів у відео на сторінці Facebook.

У дописі пояснюється, що усі громадяни, і мобілізовані, й добровольці, ідучи в армію, повинні пройти базову військову підготовку у навчальних центрах. Більшість необхідного для перебування у війську видає держава. Водночас є речі, які варто принести з собою. Проте важливо пам'ятати, що вони повинні поміститись у рюкзак об'ємом 40-50 л. З іншого боку, не слід поспішати із закупівлею амуніції, наприклад, плитоносок. Вже під час БЗВП людина зрозуміє, що їй особисто зручніше, наголосили в Drone Force.

"Уся базова базова амуніція та базове знаряддя, все видається. Але дрібниці, ті, які вище перелічив, зроблять ваше проходження на БЗВП комфортнішим", — слова рекрутера Ігоря Рижанкова на відео.

Навчання в ЗСУ — що брати на БЗВП

На відео Drone Force показали, які саме речі варто взяти в навчальний центр:

засоби особистої гігієни — для вмивання, для гоління тощо;

посуд — металеві тарілка, кружка, ложка;

одяг — спідня білизна (2-3 шт.), трекінгові антибактеріальні шкарпетки (кілька пар), футболки (кількість не зазначена), рушники, теплі речі залежно від сезону, гумове взуття для душу, дощовик. Окремо наголошується, що брати теплу ковдру не варто, бо вона не влізе в рюкзак;

засоби для шиття — голка, нитка;

канцелярське приладдя — чорна кулькова ручка, олівці, записники;

аптечка з набором ліків, які підходять власнику;

набір речей для маршу — сірники, налобний ліхтарик з червоним світлом, запальничка, ніж або набір інструментів мультитул;

зарядні пристрої для гаджетів, подовжувач, павербанк.

Рекрутер додатково пояснив, що варто взяти ще один комплект літньої форми та берці. Про зимовий комплект не згадав, втім, відео з інструкціями знімали влітку.

"Ваша форма, яку вам видадуть у навчальному центрі, може забруднитися, намокнути. Вам потрібно буде в щось передягтись і далі працювати", — сказав він.

Які речі заборонено привозити на БЗВП:

алкоголь;

наркотичні речовини.

На відео, створеному Центром рекрутингу Drone Force, можна побачити, який вигляд мають мобілізовані, як вони тренуються на полігоні, вмиваються, їдять, які речі приносять з дому, а які — отримують на місці у навчальному центрі. На Facebook-сторінці центру також показали кадри підготовки операторів дронів: як вони керують БПЛА різного типу.

Навчання в ЗСУ - як Drone Force готує рекрутів Навчання в ЗСУ - оператори Drone Force Навчання в ЗСУ - як оператор Drone Force прив'язує вантаж до БПЛА Навчання в ЗСУ - команда Drone Force

БЗВП — деталі військового навчання

Зазначимо, влітку 2024 року Фокус писав про навчальну програму базової військової підготовки. У Вінницькому терцентрі комплектування розповіли, що програма розрахована на 30 діб (згодом тривалість зросла до 45). Протягом цього часу людям вичитують 18 дисциплін. Майбутні бійці проходять індивідуальну підготовку та навчання у складі взводу. Розподіл практичних годин — від 76 до 86%, ішлося на відео військкомату.

Нагадуємо, 1 листопада командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк розповів про нову систему БЗВП, яку запроваджують в Україні.