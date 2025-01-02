Командування Сухопутних військ ЗСУ комплексно перевірять: що буде з мобілізацією

Рішення командування найчисленнішого і стратегічно важливого виду військ впливають на боєздатність армії. Важливим моментом аналізу стане процес мобілізації та робота ТЦК.

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Міністерство оборони України хоче провести комплексний аналіз діяльності командування Сухопутних військ для побудови більш ефективної та сильної армії. Про це повідомив у Facebook міністр оборони України Рустем Умеров.

Спочатку Умеров визнав, що майбутня перемога над російськими військами потребує глибокого аналізу досвіду і чесного розуміння помилок. Особливо це стосується найчисленнішого і стратегічно важливого виду військ у системі ЗСУ.

Саме командування Сухопутних військ відповідає за мобілізацію, підготовку, комплектування та ефективність бойових підрозділів, акцентував увагу Умеров.

Події в Сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті. Новий командувач Сухопутних військ, генерал-майор Михайло Драпатий повинен мати повну картину стану справ.

Головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз за такими напрямами:

організаційна структура та повноваження командування;

ефективності управлінських процесів;

перевірка дотримання законодавства.

За результатами перевірки проведуть реформи в системі управління та кадрової політики в командуванні Сухопутними військами, оптимізуватимуть управлінські процеси та посилюватимуть боєздатність підрозділів новими підходами до підготовки.

Фокус раніше писав, що потрібно мати з собою мобілізованим, де проходять базову військову підготовку. Насамперед, потрібно мати речі для особистої гігієни, металевий посуд та інше.

Під час повномасштабної війни співробітники ТЦК можуть мобілізувати чоловіків, старших за 50 років. Однак українські командири, за запевненням представників влади, неохоче беруть вікових солдатів у підрозділи через проблеми зі здоров'ям.